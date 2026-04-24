Tri godine suza, smijeha i iskrenog roditeljstva: Brojni poznati na proslavi podcasta 'Mame kod Lane'

Od ideje rođene iz neprospavanih noći do impresivnih 14 milijuna pregleda, podcast 'Mame kod Lane' autorice Lane Gojak Bajt proslavio je treći rođendan. U društvu brojnih lica s domaće javne scene , omiljena je glumica i voditeljica pokazala zašto njezin autentičan pristup majčinstvu obožavaju stotine tisuća pratitelja diljem regije .

Uz autoricu i voditeljicu Lanu i producenta podcasta, njenog supruga Sinišu, rođendansko slavlje uveličali prijatelji projekta, poznate mame i tate koji su u podcastu već podijelili svoja najiskrenija roditeljska iskustva, a među njima su se našli Lejla Filipović, Mario Petreković, Ivan Šarić, Anja Matković, Sonja Kovač, Marina Matić i brojni drugi.

Središnji trenutak programa bio je 'Brunch razgovor s tri mame' – panel kakav se rijetko vidi. Bez unaprijed dogovorenih odgovora i bez sigurne zone. Korana Gvozdić, Tina Biloglav i Ana Gruica odgovarale su na pitanja izvučena iz šešira i to ona ozbiljna ali i ona koja su izazivala smijeh do suza.