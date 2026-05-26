Nikolina Pišek, Olja Vori.... Evo tko je sve bio na modnoj reviji Marine Matić

Marina Matić obilježila je tako važnu prekretnicu u karijeri: deset godina rada brenda Larie i svoju prvu samostalnu modnu reviju. Za predstavljanje nove kolekcije odabran je Zagrebački velesajam, prostor snažnog urbanog karaktera koji se dobro uklopio u estetiku nove kolekcije.

Dizajnerica čije kreacije rado biraju poznate Hrvatice danas je prepoznatljivo ime na domaćoj sceni stoga nimalo ne čudi velika podrška na prvoj samostalnoj reviji.

'Deset godina brenda Larie za mene je put kontinuiranog pomicanja granica i traženja vlastitog izraza. Kroz svaku kolekciju gradila sam odnos između forme, tijela i emocije, istražujući koliko daleko moda može ići izvan svoje funkcionalnosti. Ova kolekcija najintenzivniji je odraz tog puta - snažna, pomaknuta i potpuno svoja. Svjesno sam se poigrala volumenom, konstrukcijom i materijalima, stvarajući siluete koje prelaze u skulpturu. Svaki komad nosi ideju snage i stava, ali i preciznu izradu koja stoji iza svakog detalja. Za mene, ovo nije samo kolekcija, već presjek deset godina rada i najava svega što tek dolazi', najavila je ranije svoju kolekciju Matić.