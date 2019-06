Treći prekid u godinu dana: Je li slavna Kosovarka napokon rekla zbogom nestašnom chefu?

Pjevačica Dua Lipa, porijeklom Kosovarka, prekinula je turbulentnu vezu s chefom Isaacom Carewom. Par je tijekom četverogodišnje romanse imao brojne uspone i padove, a sada sve zanima hoće li ovo biti konačan kraj

Sve uspješnija mlada pjevačica Dua Lipa na poslovnom planu niže uspjeh za uspjehom ali izgleda da nema toliko sreće i u ljubavi. Strani mediji pišu da je ponovno prekinula vezu s chefom Isaacom Carewom, s kojim je do sada već imala niz problema u vezi.

‘Dua i Isaac imaju poteškoće u viđanju i održavanju svoje veze na daljinu. Do većih je problema došlo nakon što su se pomirili prošle godine. Stvari jednostavno ne idu iako bi oboje to htjeli. Oni su prezaposleni i nemaju vremena jedno za drugoga’, rekao je za britanski The Sun izvor blizak paru.