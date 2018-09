Slavne Kosovarke Dua Lipa i Rita Ora u otvorenom su ratu, a evo i zašto

Njihove obitelji prijatelji su desetljećima, obje su rođene na Kosovu, pohađale su istu školu, zajednička im je poveznica DJ Calvin Harris, ali i najbolja prijateljica Charli XCX. Svjetsku slavu odavno su stekle, dijele i zajedničku ljubav prema modi, no unatoč svemu sukob između njih dvije iz dana u dan se pojačava

Dua Lipa ipak smatra da je odrastanje na Kosovu njoj donijelo dobrobit te da ga je provela bolje nego što bi to bilo u Londonu. 'Kada smo se vratili na Kosovo, tamo je bilo puno sigurnije nego u Londonu.'

Iako je njihovo rivalstvo započelo prije svjetskog uspjeha Dua Lipe, s godinama se njihov odnos dodatno pogoršao u velikoj borbi za prvo mjesto. Iako je Rita na sceni četiri godine duže negoli Dua Lipa, te je do sada zaradila oko 12 milijuna funti, mlađa kolegica opasno joj se približava.

Iako je okupila vrhunsku ekipu, i izabacuje hit singlove na tržište, ove godine Ritina popularnost lagano pada, dok ona Dua Lipe opasno se penje. Tako se njezina čak tri posljednja singla, 'One Kiss', 'IDGAF' i 'New Rules', nalaze u top 20 singlova godine, dok je Ritina suradnja s Liamom Payneom, u pjesmi 'For You', tek na 30. mjestu.