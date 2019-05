Dramatičan stajling: Dua Lipa zadivila u neobičnoj kreaciji poznate talijanske modne kuće

Dua Lipa, 23-godišnja britanska pjevačica kosovskog podrijetla, nije propustila tradicionalno humanitarno događanje pod nazivom amFAR Cannes Gala u sklopu filmskog festivala u Cannesu na kojem nije manjkalo slavnih uzvanica.

Za ovu se svečanu prigodu lijepa brineta odlučila se za raskošnu kreaciju s potpisom Valentina u kojoj je Dua mamila uzdahe.

Haljina golih ramena u nježnoj nijansi crvene ukrašena bogatim volanima odlično je pristajala mladoj glazbenici koja je osvojila top ljestvice svojim pomaknutim pop hitovima poput 'The Hotter Than Hell', 'New Rules' ili Be The One'.