Ni njegova afera ih nije razdvojila: Dua Lipa i Isaac Carew ponovno zajedno

Dečko slave Kosovarke nedavno je uhvaćen u strastvenim zagrljajima s drugom, no čini se kako je Dua Lipa svom voljenom odlučila sve oprostiti. Šetnjom po New Yorku par je opovrgnuo glasine o prekidu

Ona svome dragom toliko vjeruje pa mu je odlučila pružiti još jednu šansu kako bi se iskazao. Dua Lipa i Isaac Carew snimljeni su tijekom romantične šetnje New Yorkom ovaj tjedan, a koliko ne mari za okupljene fotoreportere pjevačica je dokazala kada je u jednom trenu bahato pokazala srednji prst.

O cijeloj situaciji koja je prije nekoliko dana šokirala fanove i javnost, kada je 22-godišnji chef i model uhvaćen kako izmjenjuje nježnosti s drugom, oglasio se i Isaac rekavši: 'Ne bih htio da mislite da je Dua u vezi s nekim tko je ne poštuje i ne voli. Bio sam u gay baru i plesao s prijateljicom i to je prikazano u vrlo lošem svijetlu. Nije bilo nikakvih poljubaca i tužan sam što sam si uopće dopustio da se i tako ponašam na trenutak. To je klub, bila je glasna muzika i jednostavno sam prijateljici morao govoriti na uho da bi me čula.'