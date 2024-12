Tražite odmak od božićnih filmova? Ove tri sjajna naslova s Netflixa morate pogledati

Za ljubitelje akcije, tu je film 'Carry On', a za one koji traže inspirativne priče sjajan su odabir filmovi 'Book Club: The Next Chapter' i film inspiriran istinitom pričom 'Makayla's Voice: A Letter to the World'.

Carry On

Premda se radnja odvija u zračnoj luci na Badnjak, ovaj film ne možemo nazvati tradicionalnim božićnim filmom. Kopijom filma 'Umri muški? Eh, to bi već mogli!

Ipak, radi se o naslovu na čiji klik nećete požaliti...

Film 'Carry On' trenutno predvodi listu najgledanijih naslova na Netflixu, a riječ je o priči koja prati mladog službenika u zračnoj luci koji se spletom nepredvidljivih okolnosti nađe u uzbudljivoj i opasnoj misiji. Film donosi brze akcijske sekvence, napetost i emotivne trenutke, a sve u izvedbi Tarona Egertona i Jasona Batemana.