Voljeli ste bajku o Snjeguljici? Sada stiže film, a lijepu princezu igra Rachel Zegler

Prije nego što je preuzela glavni lik Snjeguljice, Zegler je filmski debi ostvarila glavnom ulogom Marie u Spielbergovoj adaptaciji mjuzikla West Side Story, a za istu je nagrađena Zlatnim globusom za najbolju glumicu. Imali smo je priliku vidjeti i u nastavku akcijskog filma Shazam! a pojavila se i u filmu 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes' iz 2023. te debitirala na Broadwayu kao glavna uloga u 'Romeu i Juliji'.

U filmu Andrew Burnap igra novu mušku glavnu ulogu Jonathana, inovativnog lika postavljenog da zamijeni izvornog princa. U ožujku 2023. Burnap je za Man About Town rekao da je biti dio nečega tako 'velikog, ikoničnog i omiljenog' kao što je Snjeguljica predstavlja za njega 'ostvarenje sna'. Glumac je najpoznatiji po svojim ulogama u 'The Chaperone' iz 2018. kao i po pojavljivanju u serijama 'WeCrashed' i 'Under the Banner of Heaven'. Njegova izvedba u 'The Inheritance' donijela mu je nagradu Tony 2021. za najbolju izvedbu glavnog glumca u predstavi.