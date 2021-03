Tony Cetinski o prinovi u obitelji: 'Siguran sam da će Christian biti divan otac. Puno je zreliji nego što sam ja bio u tim godinama'

Vijest da će njegov sin iz prvog braka na ljeto postati otac Tonyja Cetinskog je ugodno iznenadila. Glazbenik je za Story progovorio o tome kako se osjeća kao budući djed. 23-godišnji Christian i njegova supruga Nina postat će roditelji dječaka kojem se cijela obitelj raduje

Nakon Christianove objave u kojoj otkriva kako on i supruga Nina očekuju svoje prvo dijete, čestitke budućem djedu Tonyju Cetinskom ne prestaju stizati. Jedan od naših najuspješnijih pjevača ovo će biti prvo unuče kojem se neizmjerno veseli.

Christian se u Njemačku preselio još 2014. godine, i to s majkom koja je u Stuttgartu započela novi život uz zaručnika. Do tada su živjeli u Zagrebu, i to u stanu koji im je Tony ostavio nakon razvoda 2000. godine.

Tony ima i desetogodišnju kćer Piju koju je dobio u drugom braku s Ivanom Nobilo. U bračnu luku treći je put uplovio u siječnju 2014. godine u Las Vegasu, i to s Vinkovčankom Dubravkom Dujak s kojom je napokon pronašao sreću. Par danas živi u Opatiji gdje je Tony, koji je na domaćoj glazbenoj sceni prisutan više od 30 godina, otvorio školu pjevanja.