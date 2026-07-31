Tom Holland tvrdi da već postoji 'cijeli plan' za glumca koji će od njega naslijediti ulogu Spider-Mana

Tom Holland ponovno je u središtu pažnje zbog uloge Spider-Mana, no ovoga puta nije govorio samo o novom filmu, već i o budućnosti omiljenog superjunaka. Glumac je otkrio da Marvel već ima plan za trenutak kada će on predati kultnu ulogu novom licu, a iznenadio je i imenom mogućeg nasljednika

Britanski glumac Tom Holland najavio je povratak ulozi Spider-Mana u nadolazećem filmu 'Spider-Man: Novo', koji se od jučer prikazuje u kinima, ali i dao naslutiti kako se već razmišlja o vremenu nakon njegova odlaska iz te uloge.

Glumac otkrio: 'Postoji plan' U razgovoru za podcast 'Happy Sad Confused' otkrio je da Marvel već ima okvirnu strategiju za budućnost lika, uključujući i način na koji će se uloga prenijeti na novog glumca. 'Postoji cijeli plan na kojem radimo još od završetka filma 'Spider-Man: Put bez povratka'. Sve je postavljeno, iako će se sigurno još mijenjati. Imam vrlo jasnu viziju kako će se 'štafeta' prenijeti dalje i mislim da je to jako uzbudljivo', rekao je. Istaknuo je da ga upravo taj proces posebno motivira. 'Jako se uzbudim kad o tome razgovaramo na sastancima. To je nešto što najviše želim ostvariti s ovim likom', dodao je glumac.

Holland je u Marvelov filmski svemir ušao 2016. godine u filmu 'Kapetan Amerika: Građanski rat', nakon čega je postao jedno od ključnih lica franšize. Uslijedili su filmovi 'Spider-Man: Povratak kući', 'Osvetnici: Rat beskonačnosti', 'Osvetnici: Završnica', 'Spider-Man: Daleko od kuće' i 'Spider-Man: Put bez povratka', koji su dodatno učvrstili njegov status među publikom. Postoji mogućnost da preuzme 'mentorsku' ulogu za svog nasljednika Već ranije govorio je o mogućnosti da u budućnosti preuzme mentorsku ulogu za novog Spider-Mana, slično kao što je Robert Downey Jr. bio podrška njemu na početku. 'Tko god bude sljedeći, bilo da je riječ o Milesu Moralesu, Spider-Gwen ili nekoj drugoj verziji, volio bih sudjelovati u postavljanju tog novog poglavlja', rekao je, naglasivši koliko mu znači ideja prijenosa iskustva, prenosi Deadline.

Film 'Spider-Man: Novo doba' Izvor: Profimedia / Autor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia





Film 'Spider-Man: Novo doba' Izvor: Profimedia / Autor: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia