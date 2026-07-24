Neprepoznatljivi Johnny Depp: Sve iznenadio potpunom transformacijom u novom filmu

Glumac Johnny Depp potpuno je iznenadio publiku na San Diego Comic-Con, gdje se pojavio u impresivnoj transformaciji u legendarnog Ebenezera Scroogea. U sklopu promocije nove ekranizacije Dickensova klasika, Depp je toliko uvjerljivo utjelovio lik da ga mnogi obožavatelji nisu ni prepoznali
Glumac Johnny Depp iznenadio je posjetitelje San Diego Comic-Cona pojavivši se u potpuno transformiranom izdanju, daleko od svog prepoznatljivog izgleda. Za promociju filma 'Ebenezer: A Christmas Carol' utjelovio je Ebenezera Scroogea, škrtog i mrzovoljnog lika iz nove ekranizacije Dickensova klasika.
Impresivna transformacija
Depp je za tu prigodu nosio kostim nadahnut viktorijanskim razdobljem, dugi plavi kaput, crni cilindar, sijedu periku i štap, zbog čega ga mnogi obožavatelji u prvi tren nisu ni prepoznali.
Za potrebe promocije u četvrti San Diega Gaslamp postavljen je i lažni izlog prekriven umjetnim snijegom, a okupljeni su s nestrpljenjem čekali da se glumac pojavi pred publikom.
Kad se napokon pokazao, Depp je ostao potpuno u ulozi. Ispred obožavatelja se ponašao kao Scrooge, zadržavajući namrgođen i ciničan ton lika. Na dobacivanje iz publike: 'Dobar dan, gospodine Scrooge', uzvratio je: 'Što je tu dobro?'. Kasnije je, prije nego što se povukao iza drvenih vrata, povikao i čuvenu Scroogeovu rečenicu: 'Humbug!'.
U istom je kostimu glumac je sudjelovao i na panelu 'Directors on Directing' u organizaciji Collidera, gdje se publici pojavio sa svijećom u ruci i nastavio se kretati kao Scrooge.
Objavljen i prvi trailer za ekranizaciju
Film redatelja Ti Westa označava Deppov prvi veliki holivudski projekt za veliki studio nakon pravne bitke s bivšom suprugom Amber Heard. Posljednjih godina uglavnom je radio na međunarodnim i nezavisnim naslovima, među kojima su 'Minamata', 'Jeanne du Barry', 'Modì' i 'Three Days on the Wing of Madness', koji je i režirao.
U novoj adaptaciji uz njega glume Andrea Riseborough, Ian McKellen, Rupert Grint i Daisy Ridley. Studio Paramount je objavio i prvu najavu za film, koji u kina stiže 13. studenog.