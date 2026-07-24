Neprepoznatljivi Johnny Depp: Sve iznenadio potpunom transformacijom u novom filmu

Glumac Johnny Depp iznenadio je posjetitelje San Diego Comic-Cona pojavivši se u potpuno transformiranom izdanju , daleko od svog prepoznatljivog izgleda. Za promociju filma 'Ebenezer: A Christmas Carol' utjelovio je Ebenezera Scroogea, škrtog i mrzovoljnog lika iz nove ekranizacije Dickensova klasika.

Impresivna transformacija

Depp je za tu prigodu nosio kostim nadahnut viktorijanskim razdobljem, dugi plavi kaput, crni cilindar, sijedu periku i štap, zbog čega ga mnogi obožavatelji u prvi tren nisu ni prepoznali.

Za potrebe promocije u četvrti San Diega Gaslamp postavljen je i lažni izlog prekriven umjetnim snijegom, a okupljeni su s nestrpljenjem čekali da se glumac pojavi pred publikom.

Kad se napokon pokazao, Depp je ostao potpuno u ulozi. Ispred obožavatelja se ponašao kao Scrooge, zadržavajući namrgođen i ciničan ton lika. Na dobacivanje iz publike: 'Dobar dan, gospodine Scrooge', uzvratio je: 'Što je tu dobro?'. Kasnije je, prije nego što se povukao iza drvenih vrata, povikao i čuvenu Scroogeovu rečenicu: 'Humbug!'.