Tom Cruise oduševljen 'The Flashom' za koji kaže da je sve što želite da jedan film bude

Do prikazivanja filma 'The Flash' preostala su još tri mjeseca, no neki koji nisu bili uključeni u produkciju nadolazećeg filma iz DC svemira već su imali privilegij vidjeti ga, a u tom odabranom društvu našao se i Tom Cruise, koji je, malo je reći, oduševljen novim filmom o još jednom superheroju

'The Flash' će premijeru imati tek 16. lipnja, a već ima jako puno obožavatelja u matičnom filmskom studiju, uključujući novog šefa DC-a, Jamesa Gunna koji ga je nazvao 'vjerojatno najboljim filmom o superherojima ikad napravljenim'. Pun riječi hvale za film je i Tom Cruise.

Izvori za The Hollywood Reporter kažu da je Cruise vidio film i da ga je toliko oduševio da je odmah nazvao redatelja Andyja Muschiettija da mu kaže koliko je fasciniran. Krajem veljače Cruise se sastao s prvim čovjekom Warner Bros. Discoveryja Davidom Zaslavom, koji mu je spomenuo da je film odličan, na što je Crusie tražio da ga vidi. Zaslav je pristao i poslao kopiju holivudskoj zvijezdi. Cruise je bio toliko oduševljen viđenim da je ubrzo nakon toga nazvao Muschiettija kojem je između ostalog rekao da je Flash 'sve što želite da film bude' i da je 'ovakav film sada potreban'.

Tom Cruise zahvaljujući Top Gunu ponovo žari i pali Hollywoodom, a Steven Spielberg ga je nazvao spasiteljem kina, sve zahvaljujući njegovom nastojanju da 'Top Gun: Maverick' ostane u kinima, čime je pomogao ne samo da se taj film podigne na bruto zaradu od 1,49 milijardi dolara, već je također pomogao da se ožive kina prošlog proljeća i ljeta. To mu se višestruko isplatilo jer je navodno od Top Guna zaradio 100 milijuna dolara. 'Spasio si dupe Hollywoodu, a možda si spasio i distribuciju u kinima', rekao je Steven Spielberg glumcu u razgovoru na Akademijinom ručku koji je snimljen na videu i postao viralan.