Tko je Aleksandar Gajić, violinist koji je dirnuo navijače Bosne i Hercegovine

Milijuni gledatelja diljem svijeta imali su priliku čuti posebnu izvedbu himne Bosne i Hercegovine uoči prve utakmice reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. Izveo ju je Aleksandar Gajić, violinist rođen na prostoru bivše Jugoslavije koji je uspješnu karijeru izgradio u Kanadi

Prije susreta Bosne i Hercegovine i Kanade, kojim su 'Zmajevi' otvorili svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, posebnu pozornost privukao je glazbeni uvod. FIFA je za izvedbu himne BiH odabrala Aleksandra Gajića, uglednog violinista srpskog podrijetla koji već više od dva desetljeća živi i djeluje u Kanadi.

Od Novog Sada do međunarodne karijere Iako ga šira publika na Balkanu možda ne poznaje dovoljno, Gajić iza sebe ima bogatu međunarodnu karijeru. Violinu je počeo svirati još kao dječak, a diplomirao je na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Poslijediplomski studij završio je na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu.

Tijekom školovanja istaknuo se kao koncertni majstor studentskih orkestara te jedan od najperspektivnijih mladih violinista svoje generacije. Profesionalni put potom ga je doveo u Beogradsku filharmoniju, gdje je bio član jednog od najuglednijih orkestara u regiji. Nastupao je i kao koncertni majstor Simfonijskog orkestra Radio-televizije Srbije, a tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima je i Goran Bregović. Bio je i suosnivač Bellotti gudačkog kvarteta, s kojim je nastupao na europskim pozornicama.

Gledanje utakmice BiH u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







+17 Gledanje utakmice BiH u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Novi život u Kanadi Gajić se 2002. godine preselio u Kanadu, gdje je nastavio razvijati karijeru violinista, violista, skladatelja i aranžera. U Torontu se posebno istaknuo spajanjem klasične glazbe s balkanskim, jazz i world music utjecajima. Tijekom godina nastupao je s vodećim kanadskim orkestrima i komornim sastavima te postao jedno od najprepoznatljivijih imena među glazbenicima s prostora bivše Jugoslavije koji djeluju u Sjevernoj Americi.

Upravo zbog dugogodišnjeg života u Kanadi i ugleda koji uživa u međunarodnim glazbenim krugovima, FIFA ga je odabrala za izvođenje himne Bosne i Hercegovine uoči povijesnog nastupa reprezentacije na Mundijalu.