bezbrižno ljeto

Turska ljepotica iz 'Nasljednika' otkrila detalje odmora prije snimanja novih epizoda

D.A.M.

28.07.2026 u 21:02

Biran Damla Yilmaz
Biran Damla Yilmaz Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
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Gledatelji popularne turske serije 'Nasljednik' s nestrpljenjem iščekuju nastavak radnje i odgovor na pitanje koje ih najviše zaokuplja - kako će izgledati Serhatovo buđenje, a dok turska prati sve oko snimanja novih epizoda druge sezone, glumačka ekipa koristi ljetnu stanku za odmor i punjenje baterija prije povratka na snimanja

Među njima je i Biran Damla Yilmaz, koja u seriji tumači lik Jildiz. Glumica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s odmora i uz svaku otkrila mali detalj koji je obilježio njezine ljetne dane.

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'Znatiželjni ste gdje sam i što radim... Došla sam vam ispričati svoj odmor', napisala je glumica uz objavu u kojoj je pokazala različite trenutke s ljetovanja. Otkrila je da je, iako joj pastelne boje inače nisu bliske, počela uživati u slikanju nakon što joj je prijateljica poklonila bojice i bilježnicu uz posebnu poruku.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Podijelila je i fotografiju jutra uz kavu i crtanje, otkrivši kako joj je upravo ta mala rutina postala dio odmora. Glumica se našalila i na račun svoje vještine pripreme kave priznavši da joj nikako ne uspijeva napraviti savršenu verziju omiljenog napitka.

Ljeto ispunjeno novim iskustvima

Poseban dio odmora bio joj je odlazak na jahanje nakon duže pauze. Biran Damla Yilmaz podijelila je i trenutke s izleta te druženja s obitelji i posljednjeg dana na moru. Posebno je istaknula vrijeme provedeno s najbližima u Izmiru, gdje joj je, kako kaže, odmor posebno godio. 'Ah, Izmir, jako si mi dobro došao. Dugo nisam bila u istom gradu sa svojim najbližima. Što više poželjeti?', zaključila je glumica.

>> Ljepotica koja osvaja male ekrane: Tko je Biran Damla Yilmaz, zvijezda nove turske hit serije 'Nasljednik'? <<

Inače, snimanje novih epizoda počinje 15. kolovoza u Urfi, dok je premijera prve nove epizode predviđena za drugu polovicu rujna. Očekuje se da će serija starati 17. rujna ili 24. rujna.

Serija 'Nasljednik'
  • Serija 'Nasljednik'
  • Serija 'Nasljednik'
  • Serija 'Nasljednik'
  • Serija 'Nasljednik'
  • Serija 'Nasljednik'
Serija 'Nasljednik' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

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