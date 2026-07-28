Turska ljepotica iz 'Nasljednika' otkrila detalje odmora prije snimanja novih epizoda

Gledatelji popularne turske serije 'Nasljednik' s nestrpljenjem iščekuju nastavak radnje i odgovor na pitanje koje ih najviše zaokuplja - kako će izgledati Serhatovo buđenje, a dok turska prati sve oko snimanja novih epizoda druge sezone, glumačka ekipa koristi ljetnu stanku za odmor i punjenje baterija prije povratka na snimanja
Među njima je i Biran Damla Yilmaz, koja u seriji tumači lik Jildiz. Glumica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s odmora i uz svaku otkrila mali detalj koji je obilježio njezine ljetne dane.
'Znatiželjni ste gdje sam i što radim... Došla sam vam ispričati svoj odmor', napisala je glumica uz objavu u kojoj je pokazala različite trenutke s ljetovanja. Otkrila je da je, iako joj pastelne boje inače nisu bliske, počela uživati u slikanju nakon što joj je prijateljica poklonila bojice i bilježnicu uz posebnu poruku.
Podijelila je i fotografiju jutra uz kavu i crtanje, otkrivši kako joj je upravo ta mala rutina postala dio odmora. Glumica se našalila i na račun svoje vještine pripreme kave priznavši da joj nikako ne uspijeva napraviti savršenu verziju omiljenog napitka.
Ljeto ispunjeno novim iskustvima
Poseban dio odmora bio joj je odlazak na jahanje nakon duže pauze. Biran Damla Yilmaz podijelila je i trenutke s izleta te druženja s obitelji i posljednjeg dana na moru. Posebno je istaknula vrijeme provedeno s najbližima u Izmiru, gdje joj je, kako kaže, odmor posebno godio. 'Ah, Izmir, jako si mi dobro došao. Dugo nisam bila u istom gradu sa svojim najbližima. Što više poželjeti?', zaključila je glumica.
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Inače, snimanje novih epizoda počinje 15. kolovoza u Urfi, dok je premijera prve nove epizode predviđena za drugu polovicu rujna. Očekuje se da će serija starati 17. rujna ili 24. rujna.