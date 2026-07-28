Turska ljepotica iz 'Nasljednika' otkrila detalje odmora prije snimanja novih epizoda

Među njima je i Biran Damla Yilmaz , koja u seriji tumači lik Jildiz . Glumica je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija s odmora i uz svaku otkrila mali detalj koji je obilježio njezine ljetne dane .

'Znatiželjni ste gdje sam i što radim... Došla sam vam ispričati svoj odmor', napisala je glumica uz objavu u kojoj je pokazala različite trenutke s ljetovanja . Otkrila je da je, iako joj pastelne boje inače nisu bliske, počela uživati u slikanju nakon što joj je prijateljica poklonila bojice i bilježnicu uz posebnu poruku .

Podijelila je i fotografiju jutra uz kavu i crtanje, otkrivši kako joj je upravo ta mala rutina postala dio odmora . Glumica se našalila i na račun svoje vještine pripreme kave priznavši da joj nikako ne uspijeva napraviti savršenu verziju omiljenog napitka .

Ljeto ispunjeno novim iskustvima

Poseban dio odmora bio joj je odlazak na jahanje nakon duže pauze. Biran Damla Yilmaz podijelila je i trenutke s izleta te druženja s obitelji i posljednjeg dana na moru. Posebno je istaknula vrijeme provedeno s najbližima u Izmiru, gdje joj je, kako kaže, odmor posebno godio. 'Ah, Izmir, jako si mi dobro došao. Dugo nisam bila u istom gradu sa svojim najbližima. Što više poželjeti?', zaključila je glumica.

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Inače, snimanje novih epizoda počinje 15. kolovoza u Urfi, dok je premijera prve nove epizode predviđena za drugu polovicu rujna. Očekuje se da će serija starati 17. rujna ili 24. rujna.