Alanis Morissette ukrala show prije povijesne utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine

Kanada je u petak ispisala novo poglavlje svoje nogometne povijesti ugostivši prvu utakmicu muškog Svjetskog prvenstva na svom tlu, a posebnu težinu događaju dao je nastup Alanis Morissette, jedne od najpoznatijih kanadskih glazbenica

Prije dvoboja Kanade i Bosne i Hercegovine u Torontu održana je svečanost otvaranja kojom je zemlja domaćin obilježila svoj debi kao organizator utakmice na muškom Svjetskom prvenstvu. U središtu pozornosti našli su se Alanis Morissette i Michael Bublé, glazbene zvijezde koje su predstavljale bogatu kanadsku kulturnu scenu. Emotivan nastup Alanis Morissette Posebne ovacije publike dobila je Alanis Morissette, višestruko nagrađivana kantautorica koja je obilježila glazbenu scenu devedesetih hitovima poput 'You Oughta Know', 'Ironic', 'Hand in My Pocket' i 'You Learn'. Njezin album 'Jagged Little Pill' i danas se smatra jednim od najutjecajnijih izdanja moderne glazbe.

Morissette je na travnjaku stadiona izvela kanadsku himnu, a njezin nastup bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka ceremonije. Pjevačica, poznata po snažnoj interpretaciji i prepoznatljivom vokalu, nastupila je u svečanom i emotivnom ozračju, naglašavajući važnost trenutka za kanadski sport.

Dok je ona izvodila himnu domaćina, himna Bosne i Hercegovine izvedena je uz pratnju violine, čime je ceremonija dobila dodatnu notu elegancije i poštovanja prema obje reprezentacije. Povijesni trenutak za kanadski nogomet Kanada je dosad samo dva puta nastupila na muškim svjetskim prvenstvima, pri čemu nije uspjela upisati pobjedu. Zemlja je, međutim, već imala iskustvo organizacije velikog nogometnog natjecanja kada je 2015. godine ugostila Svjetsko prvenstvo za žene. Iako tribine stadiona u Torontu tijekom ceremonije nisu bile potpuno ispunjene, interes javnosti za povijesni susret ostao je velik, a domaćini su se nadali uspješnom otvaranju turnira protiv Bosne i Hercegovine.