Tek 24 godine nakon smrti princeze Diane otkriveno koju je pjesmu Elton John trebao pjevati na njezinom pogrebu

Iako se očekivalo da će Elton John u Westminsterskoj opatiji, na pogrebu svoje prijateljice, princeze Diane otpjevati svoju pjesmu 'Your Song', to se na kraju nije dogodilo. Slavni glazbenik umjesto nje je prepravio svoju pjesmu 'Candle in the Wind' u 'Goodbye England's Rose'

Već je sve bilo dogovoreno. Elton John trebao je otpjevati 'Your Song' i njome se te 1997. oprostiti javno od svoje drage prijateljice, britanske princeze Diane na njezinom pogrebu. No, nikada nije sve kako treba biti.

Kako otkrivaju neki novi zapisi, na odobrenje u Buckinghamsku palaču prvo je poslana upravo ta pjesma, iako krivo napisana kao 'Our Song', no potom je dekan Westminsterske opatije, dr Wesley Carr, zatražio da zamjena bude pjesma 'Candle in the Wind'.

U poslanom dopisu Carr je napisao kako bi na pogrebu trebalo ipak biti nešto 'hrabro', 'neočekivano', ali i 'nešto iz modernog svijeta'. Zbog toga je predložio bilo što 'klasično ili zborsko', naglasivši nakon toga kako bi najbolje bilo da pjesmu otpjeva omiljeni Dianin pjevač, Elton John.