Novi detalji cure u javnost: Princeza Diana zapravo nije željela 'dići ruke' od svog braka

Udajom za princa Charlesa u srpnju 1981. godine, princeza Diana postala je poznata širom svijeta, no krah njihovog braka skrenuo je još više pažnje na nju. Iako je tragično preminula četvrt stoljeća, interes javnosti ne jenjava

'Mislim da su se nakon rastave 1992. godine i dalje sastajali i da Diana zapravo nikad nije željela stvarno odustati. Zapravo, kraljica je ta koja je na kraju rekla 'razdvojeni ste, morate se rastati'. I mislim da ona nikad to stvarno nije htjela učiniti. Gledajte, ne znam. Prema dokazima iz svjedočanstava koje možemo pronaći u njenim vlastitim riječima, čini mi se da joj je to teško padalo', rekla je za US Weekly stručnjakinja za kraljevsku obitelj Emma Cooper.