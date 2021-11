Bila je najveća buntovnica: Princeza Diana svojim se potezima glasno suprotstavila tradiciji, ali i utrla novi put za kraljevsku obitelj

Od prvog dana službenog ulaska u kraljevsku obitelj princeza Diana svojim je postupcima dala jasno do znanja da će unijeti mnoge promjene. Drugačiji pristup roditeljstvu, ali i javno progovaranje o mentalnom zdravlju i problemima koje ljudi imaju s njim, samo su neke od stavki zbog kojih je postala jedna od najomiljenijih princeza svih vremena

Za svog, nažalost, prekratkog života, princeza Diana bila je uistinu posebna i svojim je primjerom pokazala mnogima da to što je članica kraljevske obitelji ne znači da nije ljudsko biće i da nije poput svakog čovjeka na kugli zemaljskoj. Upravo to su joj zamjerali pripadnici britanske kraljevske obitelji, koji su se zbog svojih titula uvijek držali 'iznad svih', no ona je ostala odlučna u svom naumu.

Ponajprije zbog sinova, ali i svih idućih generacija, princeza Diana utrla je put svojim primjerom, pokazujući svima da s pravom nosi titulu 'narodne princeze'. A ovo su njezini potezi kojima se glasno usprotivila tradiciji: