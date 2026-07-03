misterij vjenčanja

Taylor Swift i Travis Kelce navodno razmijenili zavjete u tajnosti

A. M.

03.07.2026 u 14:52

Taylor Swift i Travis Kelce
Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
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Dok se cijeli New York priprema za glamuroznu proslavu u Madison Square Gardenu, izvori bliski paru tvrde da su megapopularna pjevačica i NFL zvijezda već službeno razmijenili zavjete u strogoj privatnosti

Svijet je u iščekivanju onoga što se već naziva vjenčanjem godine, ali čini se da su Taylor Swift i Travis Kelce već izrekli sudbonosno 'da', navodi izvor za Page Six. Za petak je planirana proslava za više od 1.000 uzvanika u legendarnom Madison Square Gardenu (MSG), a par je svoj 'svadbeni tjedan' započeo nevjerojatnom humanitarnom gestom, doniravši čak 26 milijuna dolara u dobrotvorne svrhe prije samog početka raskošnih slavlja.

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Intriga oko vjenčanja započela je pratiti kretanje Taylorinog privatnog zrakoplova, koji je prošle nedjelje napravio niz zanimljivih zaustavljanja u gradovima gdje žive članovi njihovih obitelji. Zrakoplov je iz Nashvillea poletio za Philadelphiju, dom Travisova oca Eda, te brata Jasona i njegove supruge Kylie, nakon čega se uputio u Tampu gdje živi Taylorin otac Scott. Letjelica se zadržala u Nashvilleu do 30. lipnja, kada se par konačno vratio u New York, što je potaknulo glasine da se intimna ceremonija održala upravo u Tennesseeju, gdje je pjevačica započela svoju karijeru.

Dobro upućeni izvor iz glazbene industrije u Nashvilleu potvrdio je da gradom kruže informacije o tome kako je par već 'legalno sklopio brak'. 'Oni su već vjenčani', inzistirao je izvor, potvrđujući nagađanja koja danima kolaju medijskim prostorom.

Spektakl u Madison Square Gardenu

Iako je službeni dio možda gotov, prava zabava tek slijedi. Madison Square Garden, prostor poznat po sportskim i glazbenim spektaklima, potpuno je transformiran, a radnici su unosili scenografiju, disko kuglu, drvca i nešto što je nalikovalo na krevet. Na slavlju će nastupiti zvijezde poput Stevie Nicks. Među elitnim gostima očekuje se i legendarni Paul McCartney, Cara Delevingne, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Selena Gomez i Benny Blanco.

Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
  • Taylor Swift i Travis Kelce
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Taylor Swift i Travis Kelce Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO

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