Otkriven je i detaljan raspored svadbenog spektakla Taylor Swift

Otkriveni su ekskluzivni detalji koji potvrđuju da je 3. srpnja veliki dan za Taylor. Najiščekivanije vjenčanje godine pretvorit će kultni Madison Square Garden u privatnu utvrdu za više od tisuću probranih uzvanika tijekom desetosatnog slavlja; od ceremonije na samom terenu do masivnog dvorca izgrađenog unutar arene
Svijet se priprema za trenutak kada će Taylor Swift i Travis Kelce, izreći sudbonosno da. Pripreme u Madison Square Gardenu (MSG) već su u punom jeku; radnici prekrivaju stropove tkaninama, dostavljene su i brojne kutije s oznakom 'Garden Party' i opreme poput velike disko kugle. Tabloidi su također uočili radnike kako odmotavaju veliki crveni tepih na stepenicama arene, koji je ubrzo uklonjen. Kako bi se osigurala potpuna privatnost za ovaj par i njihove slavne goste, zatraženo je zatvaranje ulica oko arene od 2. do 4. srpnja.
Uvod u slavlje: Večera uz najuži krug
Slavlje započinje već u četvrtak navečer svečanom probnom večerom za oko 100 odabranih gostiju. Okupljanje je zakazano od 18:00 do 22:30 u kazalištu 'Infosys' unutar samog MSG-a. Ova lokacija nudi maksimalnu sigurnost i poseban ulaz, što će omogućiti paru i njihovim najbližima da izbjegnu pažnju paparazza.
Desetosatni maraton: Od koktela do zore
Sam dan vjenčanja u petak, 3. srpnja, isplaniran je kao pravi maraton koji će trajati više od 10 sati. Prema saznanju Page sixa, vrata za goste otvaraju se u 15:30, nakon čega u 16:00 slijedi koktel dobrodošlice na šestom katu arene. Središnji trenutak, ceremonija vjenčanja, započet će u 17:30 na samom terenu arene (arena floor), dok je početak glamuroznog svadbenog slavlja zakazan za 18:30 i očekuje se da će potrajati sve do 2:00 ujutro.
Dvorac unutar arene i zvjezdana lista gostiju
Izvori potvrđuju da par unutar Gardena gradi masivni dvorac za potrebe vjenčanja. Taylor Swift planira i više promjena outfita tijekom večeri kako bi upotpunila vizualni spektakl. Popis od 1.000 uzvanika uključuje samu kremu Hollywooda i sporta, poput Selene Gomez, Eda Sheerana, Gigi Hadid, pa čak i prvu petorku New York Knicksa. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se legende Stevie Nicks i Tim McGraw, koji su potvrđeni kao izvođači na ovoj zvjezdanoj svečanosti.