Otkriven je i detaljan raspored svadbenog spektakla Taylor Swift

Svijet se priprema za trenutak kada će Taylor Swift i Travis Kelce , izreći sudbonosno da. Pripreme u Madison Square Gardenu (MSG) već su u punom jeku; radnici prekrivaju stropove tkaninama, dostavljene su i brojne kutije s oznakom 'Garden Party' i opreme poput velike disko kugle . Tabloidi su također uočili radnike kako odmotavaju veliki crveni tepih na stepenicama arene, koji je ubrzo uklonjen. Kako bi se osigurala potpuna privatnost za ovaj par i njihove slavne goste, zatraženo je zatvaranje ulica oko arene od 2. do 4. srpnja .

Slavlje započinje već u četvrtak navečer svečanom probnom večerom za oko 100 odabranih gostiju . Okupljanje je zakazano od 18:00 do 22:30 u kazalištu 'Infosys' unutar samog MSG-a. Ova lokacija nudi maksimalnu sigurnost i poseban ulaz, što će omogućiti paru i njihovim najbližima da izbjegnu pažnju paparazza.

Desetosatni maraton: Od koktela do zore

Sam dan vjenčanja u petak, 3. srpnja, isplaniran je kao pravi maraton koji će trajati više od 10 sati. Prema saznanju Page sixa, vrata za goste otvaraju se u 15:30, nakon čega u 16:00 slijedi koktel dobrodošlice na šestom katu arene. Središnji trenutak, ceremonija vjenčanja, započet će u 17:30 na samom terenu arene (arena floor), dok je početak glamuroznog svadbenog slavlja zakazan za 18:30 i očekuje se da će potrajati sve do 2:00 ujutro.

Dvorac unutar arene i zvjezdana lista gostiju

Izvori potvrđuju da par unutar Gardena gradi masivni dvorac za potrebe vjenčanja. Taylor Swift planira i više promjena outfita tijekom večeri kako bi upotpunila vizualni spektakl. Popis od 1.000 uzvanika uključuje samu kremu Hollywooda i sporta, poput Selene Gomez, Eda Sheerana, Gigi Hadid, pa čak i prvu petorku New York Knicksa. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se legende Stevie Nicks i Tim McGraw, koji su potvrđeni kao izvođači na ovoj zvjezdanoj svečanosti.