Talijanska diva ima dva sina i četvero unučadi: Evo tko su nasljednici Sophije Loren

'Moja baka uvijek je vjerovala u bezvremensku eleganciju i važnost nošenja nečega što odražava tvoje pravo ja', rekla je u nedavnom intervjuu za magazin Hello! i otkrila: 'Kako sam odrastala, učila me vrijednosti jednostavnosti, kvalitetnog krojenja i važnosti dodavanja daška autentičnosti u stajlinge.'

Zajedno su proveli čak 50 godina, sve do njegove smrti 2007., kada je imao 94 godine. U braku su dobili sinove Carla i Edoarda.

No Lucia nije jedina nasljednica legendarne dive. Evo tko su njezini sinovi, ali i unuci, na koje je iznimno ponosna. Ljubav svog života, Carla Pontija, upoznala je kada je njemu bilo 37, a njoj tek 16. Vjenčali su se 1957. godine iako on tada zapravo zakonski nije bio razveden.

Edoardo Ponti, 51

Četiri godine nakon rođenja prvog sina Sophia je četvrti put ostala u drugom stanju, a taj put je uz injekcije estrogena bila mnogo opuštenija i snimala filmove. Posljednje mjesece trudnoće provela je u Ženevi u potpunom miru, a njezin drugi sin Eduardo rođen je 1973. godine.

Edoardo je odlučio postati redatelj. U školi je stekao dvije diplome: prvostupnika te magistra filma i engleske književnosti, prema njegovoj stranici na LinkedInu.

Iza sebe ima sedam režija, uključujući 'Between Strangers' iz 2002. i 'Coming & Going' iz 2011. Također se udružio s mamom u radu na filmu 'The Life Ahead' iz 2020. Osim toga, producirao je nekoliko predstava, pa i režirao operu. Neki od njegovih radova nagrađeni su na najelitnijim svjetskim filmskim festivalima, uključujući Cannes, Toronto, Tribecu i Veneciju.

U braku je s glumicom Sashom Alexander od 2007. godine i imaju dvoje djece: Luciju i Leonarda. Inače, Sasha ima srpske korijene i pravo ime joj je Suzana Drobnjaković. Rođena je 1973. godine u Los Angelesu u Kaliforniji, otac joj je Talijan, a majka, čije prezime nosi, Srpkinja.