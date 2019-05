Tajno vjenčanje u Hollywoodu: Nakon tri godine veze udala se kći Lennyja Kravitza

Prema pisanju američkih tabloida američka glumica i pjevačica Zoe Kravitz udala se u srijedu u Los Angelesu u potpunoj tajnosti za svog dugogodišnjeg dečka Karla Glusman

Kći svjetski poznatog glazbenika Lennyja Kravitza svog je novopečenog supruga upoznala krajem 2016., a zaruke su pale u listopadu prošle godine. Iako je i tu vijest pokušala zadržati podalje od medija, u intervjuu za magazin Rolling Stone nije se mogla suzdržati.

'Oh da, zaručena sam. Nisam još nikome rekla, mislim nisam rekla svijetu. Željela bih cijelu tu stvar držati što je moguće više privatnom. Karl me ostavio bez teksta kad me zaprosio. Drago mi je da se to nije dogodilo, kako je planirao, u Parizu već kod kuće dok smo bili u pidžamama', rekla je tada.

Nakon što su obavili građansko vjenčanje, par se sada okreće organizaciji i završnim pripremama za veliku ceremoniju koju planiraju u lipnju u Francuskoj.