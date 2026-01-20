Tajni život iranske carske obitelji u Americi: Živjeli su pod lažnim imenima, čuvali su ih agenti...

U sjeni nedavnih događaja i novih napetosti između SAD-a i Irana, ponovno se budi interes za prošlošću i životom svrgnute iranske kraljevske obitelji Pahlavi. Malo je poznato da su udovica šaha Reze Pahlavija i njihova djeca čak 14 godina živjeli u Connecticutu, a njihov boravak ondje pratile su drame, tajne i strogo osiguranje

Nakon što je svrgnuti iranski šah Muhamed Reza Pahlavi preminuo u egzilu u Egiptu 1980. godine, njegova udovica Farah Pahlavi (86) pronašla je utočište u mirnom, ali elitnom dijelu Greenwicha u Connecticutu. 1984. godine uselila se u prostranu rezidenciju, smještenu na bivšem posjedu obitelji Rockefeller. Upravo je David Rockefeller, tadašnji čelnik Chase Manhattan Banke i bliski prijatelj pokojnog šaha, pomogao obitelji pronaći sigurno utočište nakon bijega iz Irana poslije revolucije 1979. godine.

Život u Greenwichu bio je daleko od bezbrižnog. Imanje su danonoćno čuvali privatni zaštitari i psi čuvari, a točna adresa nikada nije javno objavljena zbog straha od odmazde iranskih revolucionara. Koliko je situacija bila ozbiljna, svjedoči događaj iz siječnja 1996., kada je FBI dojavio policiji u Greenwichu da 'pouzdani doušnik' ima informacije o planu otmice Farah Pahlavi. Policijske patrole su pojačane, a obitelj je poduzela dodatne mjere opreza. Unatoč prijetnji, Farah je tada provela mjesec dana u kući bez incidenta prije nego što se vratila u svoj drugi dom u Parizu.

Reza Pahlavi i Farah Pahlavi Izvor: Profimedia / Autor: Historic Collection / Alamy / Profimedia



Kuća u Greenwichu, koja je kasnije srušena, bila je puna umjetničkog pribora jer je Farah, velika ljubiteljica umjetnosti, ondje često stvarala sa svojom djecom. Vjenčanja i tragedije Upravo je u Greenwichu u lipnju 1989. Reza Pahlavi, najstariji sin pokojnog šaha, oženio svoju suprugu Yasmine Etemad-Amini. Reza, kojeg pristaše i danas nazivaju prijestolonasljednikom, godinama je živio u obližnjem Fairfieldu prije nego što se preselio u okolicu Washingtona. On i danas aktivno poziva na promjenu režima u Iranu. Nedavno je na društvenim mrežama poručio: 'Sada je vrijeme za ustanak; vrijeme da vratimo Iran... Učinimo da ovom režimu dođe kraj.'