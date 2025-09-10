Svi navijaju za njegovu ljubav sa Zerin: Tko je zgodni Kaja iz serije 'Daleki grad'

Gledatelji su se nedavno oprostili od 'Dalekog grada', turske sage koja je u nekoliko mjeseci izgradila snažnu bazu obožavatelja i vezala ih uz likove. Završnica je donijela emocije koje su se gomilale tjednima - tragične obrate, neizgovorene istine i odluke nakon kojih nema povratka. Posebno mjesto u srcima publike zauzeo je i Kaja Albora, kojeg je utjelovio mladi turski glumac Atakan Ozkaya

Kaja Albora je najmlađi sin u obitelji, a emotivan je lik odrastao u sjeni braće i mnogih tajni. Zaljubljen je u lijepu Zerin (Dilin Doger), za koju se pred kraj prve sezone serije 'Daleki grad' doznalo da nosi njihovo dijete, no zbog obiteljskih svađa ne mogu biti zajedno. Ona se udala za glavnog neprijatelja obitelji Demira (Ferit Kaya), a on će se pak u drugoj sezoni vjenčati s Ipek (Cagla Simsek).

I dok su epizode stigle do kraja s prikazivanjem kod nas, priča u Turskoj nastavlja svoj put: nova sezona najavljena je i kreće ovih dana, što raspiruje nadu da će se sudbine voljenih junaka raspetljati u novim smjerovima. Najave sugeriraju dublje sukobe i još veće uloge za obitelj Albora. Atakan Ozkaya ne krije da obožava igrati u ovoj seriji te da je s većinom glumaca postao kao obitelj. 'Ne radim ovo zbog popularnosti ili novca', dodajući: 'Gluma je moja profesija i shvaćam je ozbiljno.'

Rođen je 1998. u Istanbulu te se u kratkom roku prometnuo u jedno od najzapaženijih mladih imena u svijetu turskih serija, posebno nakon proboja u 'Dalekom gradu'. Formalno se usavršavao na Sveučilištu Beykent, a glumačke vještine brusio je usavršavajući se i prihvaćajući manje uloge prije nego što je došao do većih projekata.

Serija 'Daleki grad' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo







+7 Serija 'Daleki grad' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

Među najtraženijim mladim glumačkim licima Debi je ostvario još 2014. u seriji 'Şeref Meselesi' te iste godine u 'O Hayat Benim', što ga je uvelo u ritam rada na setovima i otvorilo put prema kasnijim angažmanima u popularnim televizijskim formatima. Uslijedili su nastupi u 'Kalp Atışı' 2017. i mini seriji 'Hiç' 2021., gdje se profilirao kao mladi glumac sposoban za uloge u rasponu od romantičnih do krimi i triler naslova. Široj publici postaje prepoznatljiv kroz 'Kardeşlerim', čime je učvrstio status jednog od najtraženijih televizijskih lica novog vala.