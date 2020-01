Sve je spremno za krizni sastanak: Evo o čemu će se raspravljati, ali i zašto kraljevska obitelj strahuje od mogućeg intervjua kojeg bi Meghan i Harry mogli dati

Oči svijeta uperene su prema Londonu, točnije Sandringhamu, gdje će se danas održati i krizni sastanak na kojem bi trebalo, po točkama, proći apsolutno sve pojedinosti i zavrzlame, kako bi cijela situacija bila što manje bolna za sve, a osobito za samo kraljevstvo. Što će na kraju biti od svega, tek će se vidjeti, no što će biti na dnevnom redu, već se zna

Povijesni sastanak danas će se održati u Sandringhamu, gdje će se okupiti svi najvažniji članovi kraljevske obitelji, a sve kako bi napokon sjeli zajedno i prošli sve detalje oko odluke Meghan Markle i princa Harryja da napuste obitelj i kraljevstvo i započnu samostalni život. Sve bi se navodno trebalo održati u 14 sati, a sve kako bi na njemu, vrlo vjerojatno preko videopoziva, mogla sudjelovati i Meghan Markle, koja je trenutno sa sinom Archiejem u Vancouveru. Zanimljivo je kako su u javnost procurili i novi detalji kako je sama Meghan rekla princu Harryju da ona mora napustiti kraljevsku obitelj, a jedan od većih krivaca njezine odluke navodno je princ William koji je, prema njezinim riječima, imao prema njoj nasilnički stav. 'Ona želi otići i ostaviti sve, a Harry je pod pritiskom jer mora birati strane. Sve je to tužno. On voli kraljicu, voli svoju zemlju, vojsku. Sve to slomit će mu srce i mislim da to nije ono što želi', otkrio je izvor blizak paru za Time.

Sama kraljica zbog cijele je situacije itekako razočarana, no, s druge strane, pod velikim je pritiskom jer se još unaprijed ne mogu znati posljedice ovoga na cijelu monarhiju. Uz to, kraljica, ali i ostatak obitelji, strahuju i od još jedne stvari - mogućeg eksplozivnog intervjua koji se najavljuje, a kojeg bi Meghan Markle i princ Harry trebali dati Oprah Winfrey. U njemu bi, nagađa se, mogli otkriti mnoge stvari o kraljevskoj obitelji, a šuška se kako bi, ako sastanak u Sandringhamu ne završi u njihovu korist, mogli prozvati javno svakog ponaosob, ali i optužiti ih za rasizam i seksizam. U tom bi intervjuu, bez ikakvih kočnica, mogli ispričati apsolutno sve.

A evo o čemu bi trebalo biti govora na današnjem sastanku, zbog čega su oči svijeta uperene prema Sandringhamu: Što će biti s kraljevskim titulama Harry i Meghan u Instagram su objavi već najavili kako im je želja nastaviti obavljati dužnosti u ime kraljice, zbog čega im titule trebaju. Naravno, oni se svojih službenih titula mogli dobrovoljno odreći, kao i zadržati titule vojvode i vojvotkinje od Sussexa koje im je, po vjenčanju, dala sama kraljica. S druge strane, oko njihovog imena Sussex Royal izgrađen je cijeli brend, no s druge strane on je dio kraljevske obitelji. U konačnici zapravo bi to značilo da su odlučili abdicirati sa svojih pozicija, ali i da će u krajnjem redoslijedu u kraljevskoj obitelji bili čak ispod kćeri princa Andrewa, princeza Beatrice i Eugenie. Sami članovi kraljevske obitelji ne vide nikakvu korist u tome da oni ostanu bez titula, budući da su svi itekako svjesni kakve je katastrofalne posljedice sve imalo po njih kada je Harryjeva i Williamova majka, pokojna Diana, princeza od Walesa, izgubila svoju titulu. Javnost i dan danas smatra da joj je sve to nepravedno oduzeto.

'Jednom nogom u obitelji, drugom izvan nje' 'Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa duboko vjeruju u ulogu monarhije, a njihova predanost i odanost Njezinom Veličanstvu kraljici, nepokolebljiva je', stoji na novoj službenoj stranici Meghan Markle i princa Harryja. Ako njihova želja da i dalje podržavaju kraljicu i služe joj neće biti prihvaćena od ostatka obitelji, sve će to biti zapravo dodatan plus za Sussexe koji će se tako prikazati kao patnici, a ujedno će sama monarhija, zbog takve odluke, izgledati staromodno. No, najveći strah cijele obitelji je taj da taj način, na koji bi Meghan i Harry željeli živjeti, 'jednom nogom u obitelji, drugom izvan nje', zapravo u monarhiji ne može funkcionirati. Jedna od opcija je da Sussexovi zadrže svoja osobna pokroviteljstva, ali isto tako budu dio najvećih događanja u kraljevskoj obitelji, poput Trooping The Coulour, no s druge strane sve ostale kraljevske dužnosti bile bi im drastično smanjene. Što s porezima? Na sastanku će Harryju biti uručeni i svi potrebni dokumenti, a kojima će doznati što sve kao porezni obveznik mora plaćati Velikoj Britaniji, a što Kanadi. Uz to, bit će upozoren da će zbog svega morati plaćati dupli porez na svaki zarađeni novčić, što iz komercijalnih svrha, što iz svih ostalih izvora prihoda. Naime, Kanada od svojih stanovnika, ali i vlasnika nekretnina da plate porez na dohodak na cjelokupnu zaradu, a slična pravila postavljena su i u Velikoj Britaniji. U konačnici to znači da će se Harry ili morati odreći britanskog prebivališta ili limitirati svoj boravak u Kanadi, ako ne želi plaćati porez u obje zemlje.

Hoće li princ Charles prestati plaćati račune? Meghan i Harry odrekli su se financiranja putem Državne potpore, što je zapravo novac poreznih obveznika. No, ovdje je navodno riječ tek o pet posto ukupnog financiranja koje se trošilo samo za posebne, službene troškove njihovog ureda, no isto tako dobivaju javni novac za mnogobrojna putovanja na službene angažmane kako u Velikoj Britaniji tako i u inozemstvu. Ako će sa svojim putovanjima nastaviti, to bi značilo da će i dalje dobivati stotine tisuća funti godišnje. Kako stoji na njihovoj službenoj stranici, 95 posto godišnjih primanja dolazi od prihoda s Duchy of Cornwall, koje je zapravo privatno imanje princa od Walesa, Harryjevog oca. Račun se ove godine navodno popeo na oko 2,3 milijuna funti, a pitanje je hoće li princ Charles nastaviti plaćati te troškove. Ponavlja li se povijest? Par tvrdi kako postoji presedan da se i dalje mogu zadržati i titule i zarada, no, barem za sada, to pravo imaju samo princeze Beatrice i Eugenie, kao i princ Michael od Kenta i njegova supruga. Nitko od njih nema nikakva službena sredstva i primanja i od njih se jedino traži da nekoliko puta godišnje prate kraljicu na neko od službenih događanja. Harry i Meghan do sada su bili među najistaknutijim članovima obitelji i obavljali oko 200 i više angažmana godišnje. Ostali članovi kraljevske obitelji koji su pokušali zadržati titulu i zaradu i nisu se baš tom odlukom proslavili, kao što je slučaj Sarah Ferguson, bivše vojvotkinje od Yorka, koja je donijela niz katastrofalnih poslovnih dogovora.