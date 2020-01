Ništa više neće biti isto: Što skandalozna odluka Meghan Markle i princa Harryja znači za njih, ali i kraljevsku obitelj

Nakon što se stvari oko odlaska vojvotkinje Meghan Markle i princa Harryja s dužnosti jednoga dana finaliziraju, sve važnije kraljevske dužnosti past će na leđa princa Charlwsa i vojvotkinje Camille te princa Williama i Kate Middleton, pogotovo ako se, kao što se sve glasnije šuška, kraljica koja ove godine navršava 94 godine, uskoro i sama povuče s protokolarnih dužnosti. Mnogo toga više neće biti isto, a i život bračnog para, koji je prekinuo stoljetnu tradiciju, okrenut će se iz temelja

Još na samom početku njihove veze, princ Harry apelirao je na ponašanje medija prema svojoj novoj odabranici. Bilo je to na zimu 2016. nekoliko mjeseci nakon što su se upoznali i prohodali. Američka glumica Meghan Markle postala je centar medijske pažnje i izazvala veliko zanimanje. Velik broj medija nije imao obzira prema njezinom porijeklu, prošlosti i obitelji, a sve se to nakupljalo u mladom paru, koji je unatoč svemu odlučio započeti svoj zajednički život u kraljevstvu.

Svaki segment života vojvotkinje Meghan Markle pomno se analizirao u medijima diljem svijeta, a jedan od tabloida čak je prešao granicu i u potpunosti prenio intimno, privatno pismo koje je Meghan uputila svome ocu s kojim nije u dobrim odnosima. Vojvode od Sussexa nakon toga su tužile sporni list, a u televizijskom dokumentarcu objavljenom u listopadu prošle godine Meghan se potužila da osuđivačko i rasističko ponašanje te lažne vijesti nisu primjerene i prihvatljive.

'Malo me ljudi pitalo jesam li dobro. Iza očiju javnosti sve je to na mene poprilično djelovalo', rekla je tada Meghan. Novinar je vojvotkinju upitao znači li to da nije OK te da je proteklo razdoblje za nju bilo teško podnošljivo, bivša glumica kratko i jasno je odgovorila - 'Da'.

Jasno je time dala do znanja da joj život u Velikoj Britaniji stvara velike traume i patnju.