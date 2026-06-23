Suprug Selene Gomez obrijao glavu na pola, a evo koji se pravi razlog krije iza ove sulude frizure

Poznati američki glazbeni producent Benny Blanco redovito diže prašinu svojim neobičnim i opuštenim ponašanjem, a njegovo najnovije izdanje uvjerljivo je nadmašilo sve dosadašnje pothvate. Suprug planetarno popularne Selene Gomez ovoga je puta odlučio šokirati javnost vrlo drastičnom promjenom imidža, oprostivši se od onoga po čemu ga vizualno najviše pamtimo – svoje bujne kose
Uvijek spreman na dozu ekscentričnosti, Benny Blanco je premijerno pokazao nevjerojatan 'dva u jedan' izgled, pojavivši se u društvu repera Lil Dickyja u YouTube emisiji magazina Complex.
Naime, producent je obrijao cijelu lijevu stranu glave gotovo na nulu, dok je s desne strane netaknutima ostavio svoje prepoznatljive smeđe kovrče. Ovaj vizualni šok u rekordnom je roku obišao društvene mreže, a rasprave o tome što se dogodilo popularnom hitmejkeru nisu jenjavale.
Marketinški hir
Kako ne bi ostao dužan odgovore začuđenoj publici, osebujni se glazbenik javio putem svog TikToka te u ležernom tonu riješio 'misterij' ovog estetskog eksperimenta. Njegov je neočekivani odlazak pod brijaći aparat zapravo pomno osmišljen plan. Uz pojašnjenje ispisano preko videa, Blanco je priznao kako je žrtvovao svoju kosu iz čistog marketinškog hira, odnosno, u nadi da će ovaj pomalo bizarni vizualni video natjerati fanove da obrate pažnju na njegovu novu knjigu 'F*ck Failure'.
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Iako se Blanco često nađe na udaru kritika zbog svog osebujnog stila i pomalo upitnih higijenskih navika, Selena Gomez uvijek mu čvrsto drži leđa. Podsjetimo, kada su ga u veljači razapeli zbog snimke prljavih stopala, Selena je hejterima brzo začepila usta. Na svom je Instagramu podijelila romantični video njihovog strastvenog poljupca uz jasnu poruku: 'Svakim te danom volim sve više i više.'
Blanco je ranije eksperimentirao i s uklanjanjem dlačica na licu. U ožujku 2025. odlučio je stati na kraj svojoj prepoznatljivoj, gustoj spojenoj obrvi, a bolan proces depilacije podijelio je s fanovima uz natpis 'Počupali su mi obrve'. I tada je njegova supruga bila tu da ga podrži u novoj transformaciji, upozorivši majstora zaduženog za čupanje: 'Samo lagano, volim ga.'