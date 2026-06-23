Suprug Selene Gomez obrijao glavu na pola, a evo koji se pravi razlog krije iza ove sulude frizure

Naime, producent je obrijao cijelu lijevu stranu glave gotovo na nulu , dok je s desne strane netaknutima ostavio svoje prepoznatljive smeđe kovrče . Ovaj vizualni šok u rekordnom je roku obišao društvene mreže, a rasprave o tome što se dogodilo popularnom hitmejkeru nisu jenjavale .

Kako ne bi ostao dužan odgovore začuđenoj publici, osebujni se glazbenik javio putem svog TikToka te u ležernom tonu riješio 'misterij' ovog estetskog eksperimenta . Njegov je neočekivani odlazak pod brijaći aparat zapravo pomno osmišljen plan. Uz pojašnjenje ispisano preko videa, Blanco je priznao kako je žrtvovao svoju kosu iz čistog marketinškog hira , odnosno, u nadi da će ovaj pomalo bizarni vizualni video natjerati fanove da obrate pažnju na njegovu novu knjigu 'F*ck Failure'.

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Iako se Blanco često nađe na udaru kritika zbog svog osebujnog stila i pomalo upitnih higijenskih navika, Selena Gomez uvijek mu čvrsto drži leđa. Podsjetimo, kada su ga u veljači razapeli zbog snimke prljavih stopala, Selena je hejterima brzo začepila usta. Na svom je Instagramu podijelila romantični video njihovog strastvenog poljupca uz jasnu poruku: 'Svakim te danom volim sve više i više.'

Blanco je ranije eksperimentirao i s uklanjanjem dlačica na licu. U ožujku 2025. odlučio je stati na kraj svojoj prepoznatljivoj, gustoj spojenoj obrvi, a bolan proces depilacije podijelio je s fanovima uz natpis 'Počupali su mi obrve'. I tada je njegova supruga bila tu da ga podrži u novoj transformaciji, upozorivši majstora zaduženog za čupanje: 'Samo lagano, volim ga.'