Sprema se spektakl u pulskoj Areni: Dua Lipa potvrdila čak dva koncerta, poznati i datumi

Ipak, Dua Lipa mogla bi privući najviše pozornosti jer je riječ o dobitnici niza nagrada, među kojima se ističu tri Grammyja te je autorica hitova 'New Rules', 'One Kiss', 'Levitating' i 'Dance The Night' - pjesme koja je privukla veliku pozornost kao soundtrack filma 'Barbie'.

Slavna pjevačica u posljednje vrijeme puni medijske stupce svojom novopečenom vezom s glumcem Callumom Turnerom, a par je nedugo nakon početka veze uočen kako se ljubi i grli ispred sushi restorana, neometan pogledima znatiželjnika i brojnih paparazza.