Slavna Xena ratnica proslavila rođendan: Tko bi joj dao 50 godina?

Glumica Lucy Lawless je prije 17 godina iza sebe ostavila 'Xenu, princezu ratnicu'. Omiljena junakinja iz antičkog doba napunila je 50 godina, majka je troje djece, a usprkos starenju, njezina ljepota ne blijedi

Sa suprugom Robom Tapertom i troje djece živi na Novom Zelandu, a većinu hrane koju jede uzgaja u vrtu svoje farme. Posljednjih godina pojavljuje u popularnim televizijskim serijama poput 'Agents of SHIELD', 'The Code', 'Ash vs Evil Dead (Ash protiv zlih mrtvaca)' i 'Parks and Recreation'. u kojoj glumi nepredvidljivu Ruby.