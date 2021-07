Slavna glumica prihvatila sijede: 'Menadžeri su me pokušali odgovoriti, ali sad se osjećam snažnije, mlađe i iskrenije'

Glumica Andie MacDowell tijekom karantene je počela dobijati više sijedih. Premda to nju nije previše uzbudilo i premda je odlučila prihvatiti svoj novi izgled, njezini se menadžeri nisu složili i savjetovali su joj bojanje kose

Njezina djeca, Justin (35), Rainey (31) i Margaret (26), rekli su joj da izgleda 'baš opako' s crno-bijelom kosom.

Zato se ohrabrila i rekla svom timu da je to ono što želi. 'Rekla sam im da mislim da su u krivu i da ću biti snažnija ako prihvatim vlastite godine. I mislim da je vrijeme jer ću za dvije godine napuniti 65. Ako to sad ne napravim, neću nikad moći imati papar-sol frizuru, a to sam oduvijek htjela', rekla je.