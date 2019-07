Sjećate se Bananarame? Zajedno su prošle sve, a danas glasno pričaju o menopauzi i starenju

Milijuni ljudi diljem svijeta, koji su odrastali 80-ih godina prošlog stoljeća, još se uvijek živo sjećaju jednog od najvećih ženskih bendova tih vremena - Bananarame. Njihove pjesme pjevušili su svi, a prijateljstvo triju pjevačica poljuljala je svađa. Da se pomire, trebalo je proći 30 godina, a iako su 2017. godine ponovno krenule sve tri zajedno na povratničku turneju, to nije dugo trajalo. Preostale dvije članice benda otvorile su dušu i progovorile o mnogim stvarima

Nakon 30 godina svađe, Siobhan Fahey, Sara Dallin i Keren Woodward odlučile su ostaviti sve iza sebe i dati svom prijateljstvu, ali i bendu, drugu šansu. Bilo je to 2017. godine, a tri pjevačice čak su krenule i na zajedničku turneju. No, sreća nije dugo trajala, Siobhan Fahey ponovno je krenula svojim putem, a Sara Dallin i Keren Woodward nastavile su nastupati kao Bananaramas.

'Mi smo bile za alkohol. Rano sam rodila i droga nije bila nešto što sam željela imati blizu u toj situaciji. Bila sam svjesna da sam sada majka i da ne smijem skrenuti s puta. Izlazila bi van, tulumarila, a kada bi stigla kući prvo što bi napravila je doručak za moju bebu. To ne bi mogla da sam se drogirala.'

'Sve mi je to došlo kao šok. Očekivala sam da ću imati valunge, no nitko mi nikada nije rekao da ću izgubiti pamet. Patila sam skoro tri godine, a onda sam odlučila nešto poduzeti, pa sam počela uzimati hormone', priznala je Keren Woodward , dodavši kako unatoč takvom načinu života, droga nikada nije bila nešto o čemu razmišljaju ili namjeravaju konzumirati.

Iako danas žive sasvim pristojno od glazbe, budući da su bile dovoljno pametne da napišu svoja imena pored svih njihovih pjesama za autorska prava, nekada i nije bilo tako. Na samim počecima znale su, tijekom promotivnih turneja, krasti hotelske plahte i nositi ih doma.

Do danas, niti jedna nije stupila u brak, iako je Keren 1986. iz veze s modelom Davidom Scottom-Evansom dobila sina, danas uspješnog televizijskog producenta, Toma, no ubrzo nakon njegovog rođenja krenuli sa svatko svojim putem. Od 1990. bila je u dugogodišnjoj vezi s Andrewom Ridgeleyjem, članom Whama, no posljednjih sedam godina je sama.

S druge strane, Sara Dallin u vezama je tek s vremena na vrijeme, a svojedobno je bila zaručena s plesačem Bananarame Bassey Walkerom, s kojim je 1991. dobila kći Alice.

I dok su se u mlađim danima borile protiv seksističkih ispada i šovinizma, danas su glasni borci kada je riječ o starenju. 'Žene se ne bi trebale ispričavati zbog toga koliko imaju godina ili što stare. To se ne može vratiti, ne možeš ništa vratiti', poručila je Karen.