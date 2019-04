Sjećanje bivše prve dame: Kako je i kada Michelle Obama prekršila kraljevski protokol

Bilo je to 2009. godine, za službenog posjeta američkog predsjednika Baracka Obame i njegove supruge Michelle Buckinghamskoj palači. U potpunosti nesvjesna svog postupka, Michelle Obama nježni je obgrlila kraljicu Elizabetu II tijekom službenog prijema, a jutro nakon svega s naslovnica svih tiskovina 'vrištao' je naslov: 'Protokol je prekršen, Michelle Obama je dodirnula kraljicu'

Nitko tko se zatekao na prijemu, a osobito osobe bliske kraljici i dobro upoznate sa cijelim kraljevskim protokolom, nisu mogle vjerovati u istinitost onoga što vide, no, kako je stajalo tada u The Guardianu: 'Kraljica je isprva djelovala začuđeno, no nakon tog prvotnog iznenađenja i laganog oklijevanja, odgovorila je Michelle Obami stavivši joj ruku oko struka.'

Deset godina kasnije Michelle Obama, sada već bivša prva dama Amerike, progovorila je o cijelom događaju tijekom promocije svoje posljednje knjige u Londonu.