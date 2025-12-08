Zlatni globusi: 'Jedna bitka za drugom' vodi s 9 nominacija, 'Bijeli lotos' opet u vrhu

Nakon prošlotjednog niza kritičarskih lista i ranih nagrada, sezona Oscara danas ulazi u pravu brzinu - objavljene su nominacije za Zlatne globuse 2026. U prijenosu uživo, nominirane su pročitali Marlon Wayans i Skye P. Marshall
Za razliku od Oscara, gdje o nominacijama i dobitnicima odlučuje Akademija filmske umjetnosti i znanosti, Zlatni globusi su u rukama manjeg kruga međunarodnih novinara koji prate zabavnu industriju. Upravo ta razlika često dovodi do neočekivanih izbora, ali i prvih velikih signala o tome tko bi mogao dominirati ostatkom sezone nagrada.
Najviše nominacija među filmovima prikupio je Paul Thomas Anderson s naslovom 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another), koji predvodi utrku s ukupno devet nominacija i time nastavlja dominirati sezonom. Odmah iza njega je 'Sentimental Value' Joachima Triera, koji se iz tjedna u tjedan penje u procjenama kritike, a sada broji osam nominacija. Među televizijskim favoritima ponovno se našla serija 'Bijeli lotos' (The White Lotus), ovoga puta sa šest nominacija, potvrđujući da njezin utjecaj ne jenjava. Hvaljena Netflixova serija ‘Adolescence’, inovativna kriminalistička serija snimljena u jednom kadru ima pet nominacija. Slijede komično-kriminalistička hit-serija ‘Only Murders in the Building’ i distopijski triler ‘Severance’, svaka s četiri nominacije.
Netflix, koji je nedavno šokirao industriju najavom akvizicije Warner Brosa i HBO-a vrijednom 82,7 milijardi dolara, predvodi sve distributere s 35 nominacija u filmskim i televizijskim kategorijama. Iza njega su upravo Warner Bros. i HBO s ukupno 31 nominacijom. Kako bi odgovorili na promjene u navikama publike, Zlatni globusi uvode nove kategorije – ove godine prvi put uključuju i podcaste, a dodana je i nagrada za najbolji kino ili komercijalni uspjeh, kao i nagradu za najbolji stand-up specijal.
Nominirani po kategorijama
Film
Najbolji film - drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Values
- Sinners
Najbolji film - mjuzikl ili komedija
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Najbolja glumica u filmu - drama
- Jessie Buckley - Hamnet
- Jennifer Lawrence - Die My Love
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Julia Roberts - After The Hunt
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Sorry, Baby
Najbolji glumac u filmu - drama
- Joel Edgerton - Train Dreams
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - The Smashing Machine
- Michael B. Jordan - Sinners
- Wagner Moura - The Secret Agent
- Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Najbolja glumica u filmu - mjuzikl ili komedija
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
- Cynthia Erivo - Wicked: For Good
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Chase Infiniti - One Battle After Another
- Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
- Emma Stone - Bugonia
Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Lee Byung-Hun - No Other Choice
- Jesse Plemons - Bugonia
Najbolja sporedna glumica
- Emily Blunt - The Smashing Machine
- Elle Fanning - Sentimental Value
- Ariana Grande - Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Amy Madigan - Weapons
- Teyana Taylor - One Battle After Another
Najbolji sporedni glumac
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Sean Penn - One Battle After Another
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgard - Sentimental Value
Najbolji film koji nije na engleskom jeziku
- It Was Just An Accident - France
- No Other Choice - South Korea
- The Secret Agent - Brazil
- Sentimental Value - Norway
- Sirāt - Spain
- The Voice of Hind Rajab - Tunisia
Najbolji redatelj u filmu
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Ryan Coogler - Sinners
- Guillermo del Toro - Frankenstein
- Jafar Panahi - It Was Just An Accident
- Joachim Trier - Sentimental Value
- Chloe Zhao - Hamnet
Najbolji scenarij
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Sinners
- Jafar Panahi - It Was Just an Accident
- Eskil Vogt & Joachim Trier - Sentimental Value
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrel - Hamnet
Najbolji animirani film
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Najbolja glazba
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Sinners
- Jonny Greenwood - One Battle After Another
- Kangding Ray - Sirāt
- Max Richter - Hamnet
- Hans Zimmer - F1
Najbolja pjesma
- Dream As One - Avatar: Fire and Ash | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- Golden - KPop Demon Hunters | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- I Lied To You - Sinners | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- No Place Like Home - Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- The Girl In The Bubble - Wicked: For Good | Stephen Schwartz
- Train Dreams - Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner
Najbolje filmsko i kino postignuće
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible - The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Serije
Najbolja serija - drama
- The Diplomat - Netflix
- The Pitt - HBO Max
- Pluribus - Apple TV
- Severance - Apple TV
- Slow Horses Apple TV
- The White Lotus - HBO Max
Najbolja serija - mjuzikl ili komedija
- Abbott Elementary - ABC
- The Bear - FX on Hulu
- Hacks - HBO Max
- Nobody Wants This - Netflix
- Only Murders in the Building - Hulu
- The Studio - Apple TV
Najbolja miniserija, antologijska serija ili TV film
- Adolescence - Netflix
- All Her Fault - Peacock
- The Beast in Me - Netflix
- Black Mirror - Netflix
- Dying for Sex - FX on Hulu
- The Girlfriend - Prime Video
Najbolji glumac u televizijskoj seriji - drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Severance
- Noah Wyle - The Pitt
Najbolja glumica u televizijskoj seriji - drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Severance
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramset - The Last Of Us
- Keri Russell - The Diplomat
- Rhea Seehorn - Pluribus
Najbolji glumac u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl
- Adam Brody - Nobody Wants This
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powel - Chad Powers
- Seth Rogen - The Studio
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - The Bear
Najbolja glumica u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl
- Kristen Bell - Nobody Wants This
- Ayo Edebiri - The Bear
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wednesday
- Jean Smart - Hacks
Najbolji glumac u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu
- Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescence
- Charlie Hunnam - Monster: The ED Gein Story
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - The Beast in Me
Najbolja glumica u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu
- Claire Danes - The Beast in Me
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright RIver
- Sarah Snook - All her Fault
- Michelle Williams - Dying for Sex
- Robin Wright - The Girlfriend
Najbolji sporedni glumac u TV seriji
- Owen Cooper - Adolescence
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Severance
- Ashley Walters - Adolescence
Najbolja sporedna glumica u TV seriji
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescence
- Hannah Einbinder - Hacks
- Catherine O’Hara - The Studio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
Najbolji podcast
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Najbolja izvedba u stand-up komediji na televiziji
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem