Zlatni globusi: 'Jedna bitka za drugom' vodi s 9 nominacija, 'Bijeli lotos' opet u vrhu

Za razliku od Oscara , gdje o nominacijama i dobitnicima odlučuje Akademija filmske umjetnosti i znanosti, Zlatni globusi su u rukama manjeg kruga međunarodnih novinara koji prate zabavnu industriju. Upravo ta razlika često dovodi do neočekivanih izbora, ali i prvih velikih signala o tome tko bi mogao dominirati ostatkom sezone nagrada.

Najviše nominacija među filmovima prikupio je Paul Thomas Anderson s naslovom 'Jedna bitka za drugom' (One Battle After Another), koji predvodi utrku s ukupno devet nominacija i time nastavlja dominirati sezonom. Odmah iza njega je 'Sentimental Value' Joachima Triera, koji se iz tjedna u tjedan penje u procjenama kritike, a sada broji osam nominacija. Među televizijskim favoritima ponovno se našla serija 'Bijeli lotos' (The White Lotus), ovoga puta sa šest nominacija, potvrđujući da njezin utjecaj ne jenjava. Hvaljena Netflixova serija ‘Adolescence’, inovativna kriminalistička serija snimljena u jednom kadru ima pet nominacija. Slijede komično-kriminalistička hit-serija ‘Only Murders in the Building’ i distopijski triler ‘Severance’, svaka s četiri nominacije.

Netflix, koji je nedavno šokirao industriju najavom akvizicije Warner Brosa i HBO-a vrijednom 82,7 milijardi dolara, predvodi sve distributere s 35 nominacija u filmskim i televizijskim kategorijama. Iza njega su upravo Warner Bros. i HBO s ukupno 31 nominacijom. Kako bi odgovorili na promjene u navikama publike, Zlatni globusi uvode nove kategorije – ove godine prvi put uključuju i podcaste, a dodana je i nagrada za najbolji kino ili komercijalni uspjeh, kao i nagradu za najbolji stand-up specijal.