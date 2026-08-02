Ronaldo i Georgina navodno su odabrali datum i mjesto raskošnog vjenčanja

Nakon gotovo desetljeća ljubavi Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez navodno će se vjenčati na Madeiri, otoku na kojem je nogometna zvijezda rođena i odrasla.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, jedan od najpoznatijih parova na svijetu, navodno su spremni izgovoriti sudbonosno 'da'. Prema najnovijim medijskim napisima, raskošno vjenčanje trebalo bi se održati već iduće subote u Funchalu, glavnom gradu Madeire. Službena potvrda para o datumu ceremonije zasad ipak nije stigla. Izbor mjesta nije slučajan. Ronaldo je rođen i odrastao upravo u Funchalu, a za jedan od najvažnijih dana u životu odlučio se vratiti svojim korijenima. Portugalski mediji još su krajem prošle godine izvijestili da su mladenci odabrali katedralu Sé u Funchalu te da će slavlje nakon ceremonije biti organizirano u jednom od luksuznih gradskih hotela.

Luksuzno slavlje u Funchalu Sada se doznaje da bi svadbena proslava trebala biti održana u hotelu Savoy Palace s pet zvjezdica, smještenom nedaleko od katedrale. Navodno su za mladence i njihove uzvanike rezervirana dva kata, a pojedini dijelovi hotela tijekom petka i subote neće biti dostupni ostalim gostima. 'Gostima hotela rečeno je da dva kata neće biti u upotrebi u petak i subotu, kao ni nekoliko prostora s barovima', rekao je neimenovani izvor za britanske medije.

Ronaldo i španjolsko argentinska manekenka upoznali su se 2016. godine u Madridu, dok je Georgina radila u trgovini luksuznog modnog brenda. Vijest o zarukama objavila je u kolovozu prošle godine, pokazavši impresivan dijamantni prsten uz romantičnu poruku: 'Da, želim. U ovom i u svim svojim životima.' Glasine o skorom vjenčanju dodatno su potaknule njihove nedavne fotografije s odmora na Mallorci. Par je tijekom ukrcavanja na jahtu nosio upečatljivo dijamantno prstenje, zbog čega su obožavatelji zaključili da se dugo iščekivana ceremonija ubrzano približava.