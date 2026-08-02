Ronaldo i Georgina navodno su odabrali datum i mjesto raskošnog vjenčanja

Nakon gotovo desetljeća ljubavi Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez navodno će se vjenčati na Madeiri, otoku na kojem je nogometna zvijezda rođena i odrasla.
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, jedan od najpoznatijih parova na svijetu, navodno su spremni izgovoriti sudbonosno 'da'. Prema najnovijim medijskim napisima, raskošno vjenčanje trebalo bi se održati već iduće subote u Funchalu, glavnom gradu Madeire. Službena potvrda para o datumu ceremonije zasad ipak nije stigla.
Izbor mjesta nije slučajan. Ronaldo je rođen i odrastao upravo u Funchalu, a za jedan od najvažnijih dana u životu odlučio se vratiti svojim korijenima. Portugalski mediji još su krajem prošle godine izvijestili da su mladenci odabrali katedralu Sé u Funchalu te da će slavlje nakon ceremonije biti organizirano u jednom od luksuznih gradskih hotela.
Luksuzno slavlje u Funchalu
Sada se doznaje da bi svadbena proslava trebala biti održana u hotelu Savoy Palace s pet zvjezdica, smještenom nedaleko od katedrale. Navodno su za mladence i njihove uzvanike rezervirana dva kata, a pojedini dijelovi hotela tijekom petka i subote neće biti dostupni ostalim gostima.
'Gostima hotela rečeno je da dva kata neće biti u upotrebi u petak i subotu, kao ni nekoliko prostora s barovima', rekao je neimenovani izvor za britanske medije.
Ronaldo i španjolsko argentinska manekenka upoznali su se 2016. godine u Madridu, dok je Georgina radila u trgovini luksuznog modnog brenda. Vijest o zarukama objavila je u kolovozu prošle godine, pokazavši impresivan dijamantni prsten uz romantičnu poruku: 'Da, želim. U ovom i u svim svojim životima.'
Glasine o skorom vjenčanju dodatno su potaknule njihove nedavne fotografije s odmora na Mallorci. Par je tijekom ukrcavanja na jahtu nosio upečatljivo dijamantno prstenje, zbog čega su obožavatelji zaključili da se dugo iščekivana ceremonija ubrzano približava.
Ronaldo je ranije govorio da bi se s Georginom volio vjenčati nakon Svjetskog prvenstva. Portugal je natjecanje završio u osmini finala porazom od Španjolske, koja je poslije osvojila naslov svjetskog prvaka.