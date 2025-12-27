KONCERT U ZAGREBU

Fanovi pred Arenom uz Thompsonove pjesme: Pogledajte kako se zagrijavaju

I. B.

27.12.2025 u 19:33

  +13

Atmosfera ispred Arene prije Thompsonovog koncerta

Izvor: Cropix / Autor: Josip Bandic

Marko Perković Thompson ove subote nastupa u Areni Zagreb. Ulaznice za ovaj koncert bile su rasprodane u manje od tri sata od puštanja u prodaju

Iako koncert počinje u 20 sati, ulaz u dvoranu moguć je već od 17:30 sati, stoga su brojni fanovi požurili da uhvate svoje mjesto. Prije otvaranja ulaza stvorio se red pred Arenom Zagreb, no većih gužvi nema.

Ispred Arene bili su i štandovi na kojima su se prodavale zastave, majice, kape, šalovi i slične stvari, no policija ih je potjerala. Ispred Arene netko je bacio baklju na travu, koju je policajac gasio. Puno ljudi nalazi se i ispred Arene Centra, gdje se puštaju Thompsonove pjesme.

Gužva oko Arene zbog koncerta Thompsona
Gužva oko Arene zbog koncerta Thompsona

Podsjetimo, Thompson je nakon velikih koncerata na zagrebačkom i sinjskom hipodromu krenuo na dvoransku turneju Hrvatskom. Turneju je otvorio u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom - 21. i 22. studenog. Nakon toga uslijedili su koncerti u Varaždinu 7. i 8. prosinca te u Zadru 12. i 13. prosinca.

Večeras je na redu Arena Zagreb. Najavio je i nove koncerte: u Poreču će nastupiti 10. i 11. siječnja, u Splitu 16. i 17. siječnja, dok je koncert u Rijeci zakazan za 6. veljače.

tportal
