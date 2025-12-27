Thompson večeras u Areni - gužve su već krenule

Niti jedna zagrebačka gradska institucija nije izdala posebna upozorenja vezana za ovaj koncert, iako već neko vrijeme traje prepucavanje između Thompsonovog menadžmenta i gradonačelnika Tomaševića , nakon što je potonji zabranio najavljeni drugi koncert u slučaju povika Za dom spremni.

Zagrebački javni prijevoznik ZET nije najavio nikakve dodatne linije niti upozorenja. Oglasila se tek zagrebačka policija, koja je svoje upozorenje o snimanju mjesta okupljanja i prilaznih pravaca objavila još 22. prosinca.

'U subotu, 27. prosinca 2025. godine, s početkom u 20 sati, u dvorani Arena Zagreb, Vice Vukova 8, održat će se koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeni koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima', stoji u poruci iz MUP-a.

U međuvremenu je Thompson nastupio i u arenama gradova poput Varaždina i Poreča, gdje policija nije izvijestila o incidentima prije niti nakon koncerta.