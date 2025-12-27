Thompson večeras u Areni - gužve su već krenule

U subotu navečer u zagrebačkoj Areni održava se koncert Marka Perkovića Thompsona, no za razliku od događanja naroda ovog ljeta na Hipodromu, pripreme za koncert odvijaju se bez posebne drame
Niti jedna zagrebačka gradska institucija nije izdala posebna upozorenja vezana za ovaj koncert, iako već neko vrijeme traje prepucavanje između Thompsonovog menadžmenta i gradonačelnika Tomaševića, nakon što je potonji zabranio najavljeni drugi koncert u slučaju povika Za dom spremni.
Zagrebački javni prijevoznik ZET nije najavio nikakve dodatne linije niti upozorenja. Oglasila se tek zagrebačka policija, koja je svoje upozorenje o snimanju mjesta okupljanja i prilaznih pravaca objavila još 22. prosinca.
'U subotu, 27. prosinca 2025. godine, s početkom u 20 sati, u dvorani Arena Zagreb, Vice Vukova 8, održat će se koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeni koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima', stoji u poruci iz MUP-a.
U međuvremenu je Thompson nastupio i u arenama gradova poput Varaždina i Poreča, gdje policija nije izvijestila o incidentima prije niti nakon koncerta.