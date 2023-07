Propali glumac postao je zlatna koka Hollywooda: 'Bio sam bogat punih 45 minuta'

Od opskurnog glumca, izgubljenog negdje u masi, Taylor Sheridan danas je najplodniji pisac u Hollywoodu, čije serije, poput ‘Yellowstonea’ ne silaze s liste najgledanijih. Koliko je Sheridan danas utjecajan govori i to da bez puno razmišljanja najveće holivudske face pristaju raditi s njim, pa je osim Kevina Costnera suradnju ostvario i Stalloneom, Harrisonom Fordom i Helen Mirren, a pitanje je dana kada će se zvjezdanoj ekipi pridružiti i Matthew McConaughey

Bila istina ili ne da Taylor Sheridan prenapuhava proračune za serije i filmove kako bi napunio svoje privatne račune, jedno mu moramo priznati - sve što je posljednjih deset godina napravio uistinu je pravo osvježenje, osobito na malim ekranima. A upravo zbog toga, što je očito pronašao dobitnu formulu, scenaristi i redatelji iz filmskog svijeta ne kriju svoj bijes prema njemu.

Njegov uspjeh uistinu je nevjerojatan, osobito kada se zna da je prije 12 godina tražio svoje mjesto pod suncem, pokušavajući dobiti koju ulogu kako bi platio račune. U trenutku kada je prodao svoj prvi scenarij na računu je imao posljednjih 800 dolara.

‘Bio je to nevjerojatan bijeg od činjenice da sam propali glumac s adresom u Zapadnom Hollywoodu. Moj je plan oduvijek bio da postanem velika filmska zvijezda i da potom preselim na ranč i snimam, kada želim, filmove s Martinom Scorsesejem. No, to očito nije bila moja sudbina’, rekao je kroz smijeh u svom velikom intervjuu za Hollywood Reporter. ‘Bio sam prosječni glumac i to je sve što sam mogao postići. Ako znaš dobro slušati Hollywood će ti reći što da radiš. Ako 20 godina uzaludno lupaš glavom o zid, pokušavajući postati glumac, možda to nije tvoja sudbina.’

Ne bez razloga nazivaju ga hitmejkerom koji je pronašao ‘prazan prostor’ u divljem zapadu koji ga je inspirirao do te mjere da je tamo snimio nekoliko serija, a tek rijetki znaju da umalo ništa od njegovog golemog uspjeha ne bi bilo da se tu nije našao jedan bivši djelatnik HBO-a koji mu je jednim potezom pomogao. No, krenimo po redu. Svoju sreću, privatnu i poslovnu, Taylor Sheridan ostvario je u Teksasu, gdje od prošle godine ima u posjedu ranč Four Sixes ili 6666. I dok je ranč Yellowstone u istoimenoj seriji izmišljotina, Four Sixes je stvaran i nalazi se nekoliko sati vožnje od nekog većg grada. Riječ je o imanju koji se proteže na nevjerojatnih 270 tisuća hektara, a da vam predočimo koliko je to veliko, recimo samo da je gotovo kao Los Angeles.

To mjesto od posebne je važnosti za njega, jer je odrastao u Sjevernom Teksasu i upravo je ranč Four Sixes obilježio njegovo djetinjstvo, a kasnije ga i inspirirao za Yellowstone. Naime, taj ranč godinama je bio u vlasništvu jedne jedine obitelji koji su 150 godina svim silama trudili se sačuvati vlasništvo nad njim. No, kupovina tog ranča njega je financijski iscrpila zbog čega je 2021. obnovio svoj ugovor s Paramountom, ali i počeo u kratkom roku izbacivati nove sezone, ali i pilot projekte. Bio je to, kaže, izvanredan nalet produktivnosti, a sve je rezultiralo time da je čak šest serija ugledalo svjetlo dana. Ipak, poznat kao veliki perfekcionist, željan da svaka epizoda svake pojedine serije bude baš onakva kavu želi, za Sheridana je imala nepredviđene posljedice.

Trenutak kada je napisao svoj prvi scenarij 2011., a riječ je o pilot seriji s Jeremyjem Rennerom ‘Gradonačelnik Kingstowna’, izgledao je gotovo nevjerojatno jer su sve najveće agencije i televizijske kuće željele otkupiti od njega isti. No, on je odbio sve iz jednostavnog razloga - filmski studiji željeli su njegov projekt, ali su isto tako željeli dovesti ljude s iskustvom kako bi sve odradili do kraja. Sheridan je smatrao da takvo što nije potrebno. Bio je uvjeren da svoj projekt može izvesti do kraja upravo tako - sam. Iako su mu mnogi govorili da je tvrdoglav i nepraktičan, Sheridan je ustrajao u svojoj odluci, vjerujući vlastitim instinktima, zbog čega je scenarij za ‘Gradonačelnika Kingstowna’ na idućih nekoliko godina pospremio u ladicu.

U međuvremneu je napisao scenarije za ‘Sicario’, ‘Comancheria’ i ‘Wind River’, a onda mu je stigla inspiracija i napisao je ‘Yellowstone’. Iako je na kraju postala hit serija od pet sezona, ista je prvotno bila zamišljena kao film. Filmskim studijima i streaming servisima ponudio ga je pod imenom ‘The Godfather in Montana’, a najviše interesa pokazao je HBO. Na sreću po njega, Sheridanov rad svidio se tadašnjem direktoru programa Michaelu Lombardu, koji je smatrao kako dobro radi svoj posao i da je ideja o modernom Zapadu i više nego dobra ideja. Ostatak tima nije se slagao sa Sheridanom u ničem osim u tome da trebaju neku veliku facu da postane John Dutton. Sheridan je već tada predložio Kevina Costnera, no čelnici HBO-a jednostavno nisu vidjeli isto što i on. Njihova je želja bila Robert Redford, pa su uvjetovali - ili Redford ili će sve biti stopirano.

Taylor Sheridan i tada je pokazao da ne odustaje lako, dogovorio je na Sundance filmskom festivalu sastanak s Redfordom, koji je čak i pristao, no tada su čelnici HBO-a rekli da nisu tako mislili, da su željeli glumca koji je poput Redforda, a ne njega samoga. Što zapravo žele, odnosno ne žele, otkrili su mu za vrijeme jednog ručka. Tada su mu rekli da ne vide budućnost u seriji smještenoj usred Amerike, u ruralnoj Montani, kao i da mora promijeniti lik Duttonove kćeri Beth, koja je preglasna i prenasilna, zbog čega je žene neće voljeti. A Sheridan je na kraju napravio sve suprotno i to zahvaljujući pomoći upravo Michaela Lombarda, koji je prije odlaska s HBO-a prebacio mu sva prava, i nije pogriješio što je ustrajalo u svom naumu. Naime, važno je napomenuti da HBO kada uzme neki projekt ugovorom ostavi sebi sva prava, pa makar se film ili serija nikada ne snimili. Razlog je jasan - za njih bi to bio niski udarac kada bi konkurencija preuzela i od toga napravila veliki hit.

Film je postao serija ‘Yellowstone’, a Sheridan se bacio u potragu za studijom ili televizijskom kućom koja će mu pružiti priliku. Svi su ga odbili, a onda je ‘udicu zagrizao’ Paramount i sve je postalo povijest. Ono što je čelnicima odmah u startu rekao je da će potrošiti ogromne iznose, kao i da oni neće imati nikakvu kontrolu nad onim što on radi. 2018. svjetlo dana ugledala je prva epizoda ‘Yellowstonea’ i to na kabelskoj televiziji Paramount Network. Malo je reći da su svi ostali u čudu, kritičari nisu krili oduševljenje, gledanost je rasla, a sve to na nekom programu kojeg rijetki mogu gledati. ‘Ljudima nije bilo jasno kako jedan takav program na kabelskoj televiziji, kojeg rijetki mogu gledati, ima najveći hit na televiziji. Uz to radnja se vrti oko kauboja i vesterna, žanra koji bi odavno trebao biti mrtav’, rekao je Sheridan.

Godinu dana kasnije krenula je i njegova osobna priča s rančem Four Sixes. Kako bi produbio priču otišao je na ranč kako bi razgovarao s 81-godišnjom vlasnicom Anne Marion o mogućnosti snimanja pojedinih scena, ona je na to na kraju i pristala, a nekoliko mjeseci kasnije Sheridanu je stigao poziv s ranča. Vlasnica je preminula, a zbog želje da se pokuša očuvati ranč kakav je bio svih ovih godina, ponudili su mu da ga sam kupi. Cijena? Sitnica. Tek 350 milijuna dolara, od čega je Sheridanu nedostajalo ‘samo’ 330 milijuna. Ipak, zainteresiran, zatražio je da ga pričekaju dva tjedna, tijekom kojih je krenuo u nove pregovore s Paramountom, ali i nekim novim investitorima. Od Paramounta je navodno dobio 200 milijuna dolara: ‘Bio sam uistinu bogat punih 45 minuta, a onda sam ostao bez svega.’

Dogovor je bio da će im pružiti još nekoliko serija, a budući da je to sve bilo gotovo nemoguće izvesti, angažirani su bili dodatni scenaristi. No, perfekcionist kakav je, Sheridan nije bio zadovoljan onime što su oni radili, zbog čega je ipak odlučio sve odraditi sam. ‘Proveo sam prvih 37 godina svog života pristajući na kompromise. Kada sam odustao od glume odlučio sam da ću svoje priče ispričati na svoj način. Točka. Ako ne želiš da ih ispričam, u redu, naći ću nekoga tko će htjeti ili jednostavno neću. No neću pristati na kompromis!,’ rekao je i dodao:

‘Danas mi plaćaju za sve što radim, bilo to dobro ili loše, no ni to nije dobro. Ja sam jedan od onih ljudi koji nisu sposobni raditi nešto uz što ne stojim 100 posto. Ne mogu biti prosječan.’ Njegove priče nastaju u maloj sobici koju je izgradio u Wyomingu i tamo ima najviše inspiracije. Kako i sam kaže, oduvijek je znao kako brzo napisati scenarije, pa mu je tijekom godine za pojedinu epizodu trebalo tek osam do 10 sati.

A početkom 2021., dok je paralelno radio na nekoliko projekata, stigao je poziv kojem se nije nadao - Paramount je prodao streaming prava Peacocku. Sve to značilo je da će biti nemoguće isporučiti nove epizode Yellowstonea, ali i novi projekt 1883 i Gradonačelnik Kingstowna. Zbog toga se odlučio na drastičan potez - snimanja će trajati šest, a možda i sedam dana tjedno, a one će dovesti još dva redatelja, koja će sam odabrati.

Ono što se neće promijeniti je da će on i dalje režirati i blagosloviti svaku novu epizodu. Tražio je slobodne ruke i dobio ih, makar je to za Paramount značilo nevjerojatnih 511 milijuna dolara u prvoj četvrtini godine. Za 1883 dobio je budžet od 175 milijuna dolara, iako se on nadao brojci od 225, a na kraju je, kad su podvukli crtu, potrošili tek 169 milijuna, a uspjeh je bio neviđen jer je privuklo brojku od 8 milijuna novih gledatelja Paramount Networka.