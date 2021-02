Pronađeno je 10 neobjavljenih pjesama koje je skladao Rajko Dujmić: Nenad Ninčević koji je napisao stihove otkrio nam je tko će raditi na njima

Glazbeni genijalac Rajko Dujmić ostavio je iza sebe vječni trag na sceni i još bi puno toga dao glazbi da njegov život nije tragično okončan u kolovozu prošle godine. Njegov veliki prijatelj Nenad Ninčević pronašao je skladbe koje su zajedno stvarali a za koje je mislio da su nisu sačuvale. U razgovoru za tportal ispričao je tko će raditi na njima

'Riječ je o autorskom radu, pjesmama koje smo pisali skupa, on ih je skladao, a ja sam napisao teksove. Za razliku od drugih koji traže od mene da napravim nešto komecijalno, da bude hit, Rajko je u meni vidio pjesnika i volio je čitati moju poeziju, koju inače nemam privilegiju upotrebaljavati u zabanoj glazbi jer je preteška. Napravili smo te snimke no kako smo ih snimali na diktafonu od mobitela pa bih mu ih ja slao, mislio sam da ih je on sačuvao', priča nam Nenad Ninčević.