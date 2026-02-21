Princeza Eugenie bila je daleko od Engleske dok je policija privodila njezinog oca

Kako su prenijeli mediji, Eugenie i Jack bili su s djecom, dadiljom i grupom prijatelja, rekao je jedan od prolaznika za Hello!.

Bivši princ Andrew, sada Andrew Mountbatten-Windsor, uhićen je 19. veljače, a princeza Eugenie viđena je u Gstaadu u Švicarskoj sa suprugom i djecom.

Princeza Eugenie navodno je bila na skijaškim stazama u Švicarskoj neposredno prije nego što je njezin otac, bivši princ Andrew, uhićen.

Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je u Sandringhamu u četvrtak, 19. veljače, na svoj 66. rođendan zbog veza s ozloglašenim Jeffreyjem Epsteinom.

Švicarska ima posebno značenje

Princeza je bila sa svojim suprugom Jackom Brooksbankom i njihovim sinovima Augustom (5) i Ernestom (2). Pridružili su im se i dadilja obitelji te grupa prijatelja. Hello! je izvijestio da su vrijeme proveli skijajući i ručali u restoranu Waldmatte uz stazu, gdje su sjedili unutra.

'Bili su skriveni u kutu i ležerno odjeveni u skijašku opremu i jakne, a Jack je nosio kapu dok su pregledavali jelovnik', rekao je gost restorana koji ih je vidio za vrijeme ručka, prema vijestima.