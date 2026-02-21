Princeza Eugenie bila je daleko od Engleske dok je policija privodila njezinog oca

Princeza Eugenie, mlađa kćer osramoćenog princa Andrewa, uočena je na skijalištu Gstaad u Švicarskoj u vrijeme dok je njezinog oca privela policija što je događaj bez presedana u kraljevskoj obitelji
Kako su prenijeli mediji, Eugenie i Jack bili su s djecom, dadiljom i grupom prijatelja, rekao je jedan od prolaznika za Hello!.
Bivši princ Andrew, sada Andrew Mountbatten-Windsor, uhićen je 19. veljače, a princeza Eugenie viđena je u Gstaadu u Švicarskoj sa suprugom i djecom.
Princeza Eugenie navodno je bila na skijaškim stazama u Švicarskoj neposredno prije nego što je njezin otac, bivši princ Andrew, uhićen.
Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je u Sandringhamu u četvrtak, 19. veljače, na svoj 66. rođendan zbog veza s ozloglašenim Jeffreyjem Epsteinom.
Švicarska ima posebno značenje
Princeza je bila sa svojim suprugom Jackom Brooksbankom i njihovim sinovima Augustom (5) i Ernestom (2). Pridružili su im se i dadilja obitelji te grupa prijatelja. Hello! je izvijestio da su vrijeme proveli skijajući i ručali u restoranu Waldmatte uz stazu, gdje su sjedili unutra.
'Bili su skriveni u kutu i ležerno odjeveni u skijašku opremu i jakne, a Jack je nosio kapu dok su pregledavali jelovnik', rekao je gost restorana koji ih je vidio za vrijeme ručka, prema vijestima.
Švicarska je posebno mjesto za Eugenie i Jacka (39), koji su se upoznali tijekom skijaškog putovanja u Verbier 2010. godine, a vjenčali se 2018. godine. Njezini roditelji, bivši vojvoda od Yorka i Sarah Ferguson, također su prethodno posjedovali skijašku kućicu u Verbieru, koja je prodana 2022. godine usred financijskog spora s bivšim vlasnikom, koji je 2020. godine pokrenuo sudski postupak.
Dana 19. veljače, Eugenien otac uhićen je zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti. Vlasti ga istražuju zbog tvrdnje da je dijelio povjerljive informacije s pokojnim Jeffreyjem Epsteinom dok je djelovao kao trgovinski izaslanik za Ujedinjeno Kraljevstvo, dužnost koju je obnašao od 2001. do 2011. Andrewove veze s Epsteinom pokrenule su njegovo povlačenje iz javnog života 2019. godine, a on je kontinuirano negirao bilo kakvu nepravdu u vezi s njihovim odnosom.
Buckinghamska palača, kako se pisalo, nije unaprijed obaviještena o Andrewovom uhićenju, a kralj Charles (77) je ubrzo nakon toga objavio izjavu da će palača surađivati s vlastima u istrazi.
Andrew je uhićen oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu i viđen je kako napušta policijsku postaju Aylsham u Norfolku nakon što je proveo otprilike 11 sati u pritvoru. Policija je u četvrtak izjavila da je završila pretrage u Norfolku, domu Andrewove trenutne rezidencije, dok se pretrage nastavljaju u Berkshireu, gdje se nalazi njegova rezidencija Royal Lodge, iz koje je nedavno deložiran.
Dok se princeza Eugenie i njezina sestra, princeza Beatrice, suočavaju s obnovljenim obiteljskim sukobom usred očevog uhićenja, izvor je za People rekao da se drže podalje.
'Pokušavaju se kloniti toga. Imaju malu djecu, a ovo je njihov djed - njihov je fokus na zaštiti vlastite djece od ovoga. To se mora osjećati kao potpuna izdaja. Slomljenog su srca ali ljubav prema roditelju nije prekidač za svjetlo. To je za njih nevjerojatno bolan i introspektivan trenutak', kaže izvor.