Prije veze s fatalnom crnkom Jeff Bezos nije se razmetao bogatstvom, a sad želi biti celebrity: 'On je narcis s lošom prosudbom, a Lauren sve režira'

Prije još godinu dana oči svijeta bile su uprte u Wuhan, a životi čitavog čovječanstva, koje je tada pratilo razvoj situacije s novim koronavirusom, počeli su se ubrzo mijenjati. Ulaskom virusa SARS-CoV-2 u naše živote zamrla su društvena događanja, no za jednog je čovjeka, u tom trenutku najbogatijeg na svijetu, taj prelazak na 'novo normalno' zapravo bio povratak na staro normalno. Jeffu Bezosu, osnivaču Amazona, koronavirus je naprasno prekinuo stil života koji je taman počeo živjeti punim plućima, a koji se rasplamsao vezom s Lauren Sanchez

Kako su tada primijetili na Page Six, nova nekretnina savršeno se uklopila u novi celebrity životni stil koji je počeo njegovati izvršni direktor Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu.

S jednakom vjerojatnošću dobitka mogli ste se tada kladiti da će na nekom od većih događaja kamere zaskočiti Bezosa i Sanchez, kao i J.Lo i Alexa Rodrigueza. Na SuperBowlu se družio s Lizzo , a u kraljevskoj loži Wimbledona on i njegova nova djevojka nisu skrivali strast pred fotografima.

Dvije večeri ranije Bezos i Sanchez sjedili su u prvom redu pored glavne urednice Voguea Ane Wintour na modnoj reviji Toma Forda, a iste večeri kamere su uhvatile osmijeh na Bezosovu licu dok ga je srdačno pozdravljala Jennifer Lopez. Financial Times događaj je popratio pod naslovom 'Tom Ford u LA privukao zvijezde i Jeffa Bezosa'.

Sve je to daleko od jugozapada u kojem je odrastao i predgrađa Seattlea u koji se geek Bezos preselio kad je dao otkaz u njujorškom hedge fondu. U Seattleu je 1994. godine postavio temelje za Amazon.com u garaži kuće koju je unajmio. Fotografije iz tog vremena ne odišu glamurom, a Bezosov su modni adut tada bili plava košulja i hlače ispeglane na crtu kaki boje.

'Poznajem ga od samih početaka Amazona i njegovo ponašanje u posljednje vrijeme nije onakvo kakvo bih očekivao od njega. To nije Jeff kakvog sam poznavao', komentirao je za The Post jedan od njegovih istaknutijih bivših kolega.

'Jeffa je očito obuzeo Hollywood. Rizični modni odabiri, ručak s Annom Wintour, neprekidna salva besramnih selfieja s ekipom s A-liste. On je... narcis s lošom prosudbom, a Lauren sve režira', komentirao je bivši dugogodišnji prijatelj Lauren Sanchez.

Istini za volju, Bezos je godinama gostovao na dodjelama Oscara. Njegov Amazon Studios snima filmove, među kojima je i 'Manchester by the Sea', nominiran 2017. za najbolji film, samo što do pojave Sanchez na njega nitko nije obraćao pažnju.

'Jeff je počeo odlaziti na dodjelu Oscara i popratne partyje prije 15 godina. Amazonov rast i njegov profil išli su ruku pod ruku i naravno da su ljudi sada više zainteresirani za njegov osobni život. Na jahti Barryja Dillera prvi put bio je još 2015. godine, ali nitko jednostavno nije izvještavao o tome', rekao je izvor iz Amazona.

No zato nije prošao nezapaženo u prosincu 2019., kad se pojavio na superjahti Davida Geffena u šorcu za plivanje i Pradinim natikačama od 500 dolara. Geffen nije jedino veliko ime Hollywooda s kojim su bliski Bezos i Sanchez, a u krug njihovih prijatelja ubrajaju se i glazbeni menadžer Scooter Braun i njegova supruga Yael te medijski mogul Diller i modna dizajnerica Diane Von Furstenberg.

Istoga mjeseca Bezos je organizirao veliku proslavu 50. rođendana svoje djevojke. Među uzvanicima u unajmljenoj vili na Beverly Hillsu bile su zvijezde poput Katy Perry i Orlanda Blooma te Timothéeja Chalameta.

Izvor blizak Sanchez kaže kako ona oduvijek voli LA i način života koji pruža taj grad, a pokazuje to i njeno vjenčanje s moćnim holivudskim agentom Patrickom Whitesellom, na kojem su 2005. godini bili Ben Affleck, Jennifer Garner i Matt Damon.

No unatoč rekordu koji je Bezos srušio kupovinom vile u Los Angelesu, nitko od njegovih poznavatelja nije sa sigurnošću mogao tvrditi da će mu ona biti i adresa prebivališta.

'Jeffu je mjesto bilo na Beverly Hillsu', komentirao je izvor iz Amazona nekretninu koja je, kako se vjeruje, u 38 milijardi teškoj brakorazvodnoj nagodbi pripala MacKenzie.