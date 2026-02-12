Prestižna nagrada: Evo tko je osvojio najviše nominacija za Porin

U utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin Mangroove je izborio šest nominacija, Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet, dok Krešimir Pustički i Goran Martinac imaju četiri nominacije, izvijestili su u četvrtak organizatori 33. Porina. Trideset i treće izdanje Porina održat će se 7. ožujka u Splitu

'Ukupno je bilo 331 prijavljenih albuma u 33 kategorije. Konkretno, čak je 111 albuma konkuriralo u kategoriji Album godine, 291 pjesma za Pjesmu godine te u kategoriji Novi izvođač godine borilo se čak 75 novih lica. A sad znamo tko je sve ušao u najužu konkurenciju za ovogodišnju dodjelu', rekla je glavna tajnica Glazbene nagrade Porin Ivana Martinac nakon svečanog proglašenja nominacija. Izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga najavio je da će se ove godine Porin održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, da će prijenos biti na HRT-i da se već krenulo s kreiranjem programa ovogodišnje nagrade te obećao još jednu lijepu glazbenu večer. Nominacije za Mangroove Mangroove je nominiran za Najbolji album pop glazbe, u kategoriji Izvedba grupe s vokalom, Pjesme godine i Najbolju vokalnu suradnju, a njihov je album nominiran i u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja. Mayales je u suradnji s Mariom Bočićem nominiran i u kategoriji Najbolje instrumentalne izvedbe sa skladbom „Odjavna špica“.

Izvor: Društvene mreže / Autor: ManGroove

Baby Lasagna (Marko Purišić) nominiran je u kategoriji Album godine i Najbolji album pop glazbe, također za najbolju mušku vokalnu izvedbu s pjesmom „Stress“ te s pjesmom „Beskonačna osveta 2“ s Vojkom V u kategoriji Najbolja vokalna suradnja te za Najbolji video broj. Parni Valjak nominiran je s albumom „Kažu pčele umiru…“ u kategorijama Album godine čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, Najbolji album rock glazbe te Najbolja izvedba grupe s vokalom. Husein Hasanefendić Hus potpisuje autorstvo pjesme „Pustit ću glas“ koja je nominirana u kategoriji Pjesme godine, dok Marijan Brkić Brk ima nominaciju u kategoriji Najbolja snimka albuma. Mayales je nominiran s albumom „Boutique Pop Vol.1“ u kategoriji Albuma godine te u kategorijama Najbolji album pop glazbe te Najbolje likovno oblikovanje. Petar Beluhan je u suradnji s Vladimirom Mirčetom nominiran i u kategorije Pjesme godine s pjesmom „Ovo je divan van“, dok je Mayales zajedno s Mangrooveom i zborom Izvor nominiran u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu „Komad neba“. Krešimir Pustički nomiran je u četiri kategorije: Najbolji album klasične glazbe za album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax“, kategoriji Najbolja snimka albuma s albumom „Krešimir Bedek: Klišej“ te s oba navedena albuma u kategoriji „Najbolja produkcija albuma klasične glazbe“.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Mayales

U četiri kategorije nominiran je i Goran Martinac, i to: Producent godine za albume „Hitmaker – Đorđe Novković“ raznih izvođača, „Live @Tvornica kulture“ (Renato Metessi i Zvijezde) i „Live at Arena, 50 godina karijere“ Željka Bebeka, zatim Najbolja snimka albuma za album „Hitmaker – Đorđe Novković“, ali i za album „Arena Zagreb Live 2024“ Prljavog Kazališta zajedno s majstorom miksa Fedorom Boićem i majstorima snimanja Marinkom Belavićem i Nenadom Zubakom. Kao urednik izdanja zajedno s Klaudijom Čular nominiran je u kategoriji Najbolji album s raznim izvođačima. U kategoriji Album godine nominirani su Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy“ (glazbeni producenti Dino Jelusić i Andreas Šala), zatim Mayales s albumom „Boutique Pop Vol.1“ čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina, Baby Lasagna s albumom „DMNS & MOSQUITOES“ čiju produkciju potpisuje sam, Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru…“ čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk i LET3 s albumom „RKTRD NDRD“ (glazbeni producenti Matej Zec i Iztok Turk). Pjesma godine U kategoriji Pjesma godine nominirane su skladbe „Kapetan bez broda“, autora Tomislava Mrduljaša, izvođača Olivera Dragojevića, zatim „Komad neba“ (autori Toni Starešinić, Željka Veverec i Andrej Tarkovski), izvođača Mangroove feat. Mayales i zbor Izvor, skladba „Ovo je divan dan“, autora Petra Beluhana i Vladimira Mirčete), izvođača Mayalesa, skladba „Pustit ću glas“ autora Huseina Hasanefendića Husa, izvođača Parnog Valjka te skladba „Zamisli“ autorica Josipe Lisac i Alke Vuice u izvedbi Josipe Lisac. U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini. Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Gabi Novak za skladbu „Nada“, Nina Badrić za skladbu „Alive“ i Valerija Nikolovska za skladbu „Part of my deepest mind (your eyes in the sunrise)“. Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu „Stress“, Marko Tolja za skladbu „Za kraj“ i Matija Cvek za skladbu „Nudim ti se“.

Izvor: Društvene mreže