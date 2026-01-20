Prešla je preko razvoda: Nicole Kidman ima uzbudljive planove

Nicole Kidman započinje 2026. s novim planovima i optimizmom, nakon razvoda od Keitha Urbana, pripremajući niz novih filmskih i televizijskih projekata, s naglaskom na provođenje kvalitetnog vremena s kćerima
Oscarom nagrađena glumica Nicole Kidman, koja je ranije bila u braku gotovo dva desetljeća s country zvijezdom Keithom Urbanom, sada s optimizmom gleda prema nadolazećoj godini.
Radi na čak pet projekata
'Osjeća se osvježeno i optimistično u vezi s nadolazećom godinom,' otkrio je izvor za People, dodajući da je Kidman istovremeno usmjerena i na profesionalne izazove.
Glumica će ove godine biti iznimno zauzeta - očekuje nas nastavak filma Practical Magic, treća sezona serije Lioness sa Zoe Saldañom, projekt Margo’s Got Money Troubles s Elle Fanning, film Scarpetta s Jamie Lee Curtis te treća sezona hit serije HBO Max Big Little Lies.
Fokus na kćerima
Iako je privatni život nedavno došao u fokus medija zbog razvoda, Kidman izgleda posvećena obitelji. Svojim kćerima, Sunday (17) i Faith (15), provodi puno vremena, a nedavno ih je i fotografirala dok su zajedno gledale vatromet povodom Nove godine.
'Radujem se 2026.,' napisala je uz objavu na društvenim mrežama, šaljući jasnu poruku optimizma i nove životne energije.