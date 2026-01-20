NOVO POGLAVLJE

Prešla je preko razvoda: Nicole Kidman ima uzbudljive planove

L.M.B

20.01.2026 u 19:30

Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Nicole Kidman započinje 2026. s novim planovima i optimizmom, nakon razvoda od Keitha Urbana, pripremajući niz novih filmskih i televizijskih projekata, s naglaskom na provođenje kvalitetnog vremena s kćerima

Oscarom nagrađena glumica Nicole Kidman, koja je ranije bila u braku gotovo dva desetljeća s country zvijezdom Keithom Urbanom, sada s optimizmom gleda prema nadolazećoj godini.

Radi na čak pet projekata

'Osjeća se osvježeno i optimistično u vezi s nadolazećom godinom,' otkrio je izvor za People, dodajući da je Kidman istovremeno usmjerena i na profesionalne izazove.

Nicole Kidman
Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: KHAP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumica će ove godine biti iznimno zauzeta - očekuje nas nastavak filma Practical Magic, treća sezona serije Lioness sa Zoe Saldañom, projekt Margo’s Got Money Troubles s Elle Fanning, film Scarpetta s Jamie Lee Curtis te treća sezona hit serije HBO Max Big Little Lies.

Fokus na kćerima

Iako je privatni život nedavno došao u fokus medija zbog razvoda, Kidman izgleda posvećena obitelji. Svojim kćerima, Sunday (17) i Faith (15), provodi puno vremena, a nedavno ih je i fotografirala dok su zajedno gledale vatromet povodom Nove godine.

Od zaljubljenosti do rastanaka: Sve ljubavi Nicole Kidman Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević, Profimedia, EPA

'Radujem se 2026.,' napisala je uz objavu na društvenim mrežama, šaljući jasnu poruku optimizma i nove životne energije.

tportal
