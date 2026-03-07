Timothée Chalamet pod paljbom kritika: 'Nitko više ne mari za operu i balet'

Izjava Timothéeja Chalameta da 'nikoga više nije briga za operu i balet' izazvala je burne reakcije u umjetničkim krugovima

Glumac Timothée Chalamet našao se na udaru kritika nakon izjave da 'nitko više ne mari' za operu i balet. Komentar koji je dao tijekom javnog razgovora s Matthewom McConaugheyjem brzo je izazvao reakcije umjetnika iz tih područja, koji su poručili da su takve tvrdnje neinformirane i podcjenjuju stoljećima staru umjetničku tradiciju.

Izjava koja je pokrenula raspravu Chalamet je o operi i baletu govorio tijekom događanja koje su organizirali Variety i CNN. U razgovoru je istaknuo kako smatra da umjetnost ne treba 'spašavati' umjetnim poticanjem interesa publike. 'Divim se ljudima koji na talk showovima govore da moramo održati kino-dvorane ili neki žanr na životu', rekao je, dodavši da vjeruje kako će publika sama pronaći ono što je zanima.

Timothée Chalamet Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen



Timothée Chalamet Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

No zatim je iznio i rečenicu koja je izazvala najviše reakcija: 'Ne želim raditi u baletu ili operi gdje se govori: "Hej, moramo ovo održati na životu, iako više nikoga nije briga za to."' Operni umjetnici reagirali Američka operna pjevačica Isabel Leonard među prvima je reagirala na društvenim mrežama. 'Iskreno, šokirana sam da netko tko je toliko uspješan može biti tako neelokventan i uskog pogleda na umjetnost, dok istovremeno sebe smatra umjetnikom', napisala je na Instagramu. Dodala je i da takve izjave više govore o karakteru osobe koja ih izgovara nego o samoj umjetnosti. 'Napadati druge umjetnike jeftinim komentarima govori više o njegovom karakteru nego o bilo čemu drugome.'

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Kritike i iz svijeta opere Na Leonardinu objavu reagirali su i drugi operni umjetnici. Kanadska mezzosopranistica Deepa Johnny komentirala je: 'Kakvo razočaravajuće stajalište. Nema ničeg impresivnijeg od magije kazališta uživo, baleta i opere.' Slično je reagirao i irski operni pjevač Seán Tester, koji je na Instagramu napisao da je riječ o pojednostavljenom pogledu na umjetnost. 'To je vrsta stava koju čujete kada se popularnost zamijeni kulturnom vrijednošću', poručio je. Dodao je da opera i balet nisu zastarjele umjetnosti, već discipline koje se stalno mijenjaju i reinterpretiraju. Reakcija Kraljevskog baleta i opere Nakon rasprave oglasila se i institucija Royal Ballet and Opera, koja je podsjetila na povijesni značaj tih umjetničkih formi.