Preminuo je Peter Greene, Zed iz 'Pulp Fictiona'

Američki glumac Peter Greene, koji je svjetsku slavu stekao ulogama u kultnim filmovima Pulp Fiction i The Mask, preminuo je u 60. godini života. Pronađen je mrtav u svom stanu na Lower East Sideu u New Yorku, a policija zasad ne sumnja na nasilnu smrt

Vijest o smrti Petera Greenea potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer Gregg Edwards, istaknuvši kako je filmska industrija izgubila iznimno talentiranog glumca i čovjeka velikog srca. Uzrok smrti još nije službeno utvrđen, a nalaz sudskog medicinskog vještaka tek se očekuje.

Pronađen bez znakova života u stanu Peter Greene pronađen je bez svijesti u svom stanu u petak, 12. prosinca, oko 15:25 sati, potvrdila je policija za američke medije. Nažalost, proglašen je mrtvim na mjestu događaja. Prema dostupnim informacijama, ne postoje indicije koje bi upućivale na kazneno djelo. Edwards je naveo kako je glazba u Greeneovu stanu navodno svirala više od 24 sata, što je potaknulo provjeru dobrobiti. Dodao je i da je s glumcem razgovarao ranije tog tjedna te da ništa nije upućivalo na tragediju.

Karijera snažnih uloga i osobne borbe Peter Greene pamtit će se ponajprije po ulozi Zeda, brutalnog čuvara i serijskog ubojice u Tarantinovu Pulp Fictionu iz 1994. godine. Veliku popularnost donijela mu je i uloga mafijaša Doriana Tyrella u filmu The Mask, u kojem je glumio uz Jima Carreyja i Cameron Diaz, a koju je njegov menadžer opisao kao jednu od najboljih u karijeri. Iako je u profesionalnom smislu ponekad slovio kao zahtjevan suradnik, Edwards ističe da je Greene bio izraziti perfekcionist koji je težio istini u svakoj ulozi. 'Nitko nije znao glumiti negativce kao Peter, ali malo je ljudi znalo koliko je bio nježan i dobrodušan izvan kamere', rekao je, dodavši kako se glumac tijekom života borio s ovisnostima, ali je svoje demone uspio nadvladati.

Peter Greene Izvor: Profimedia / Autor: Paramount / Everett / Profimedia



