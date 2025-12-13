Marino Vrgoč uoči nastupa na Dječjem Eurosongu: 'Želja mi je zapravo biti doktor i pomagati ljudima'

Mali veliki talent iz Ploča, Marino Vrgoč, u kratkom je vremenu osvojio publiku diljem Hrvatske svojim glasom, skromnošću i zaraznim osmijehom. Nakon pobjede u showu 'The Voice Kids' pred njim se otvorio potpuno novi svijet, od velikih pozornica do časti da predstavlja Hrvatsku na Dječjem Eurosongu večeras u Gruziji
Uz mamu Mandu, koja mu je istodobno najveća podrška i učiteljica, te ekipu s HRT-a i iz Universala, Marin Vrgoč danas ozbiljno balansira školu, probe i putovanja, ali ne gubi ono najvažnije – dječju radost i iskrenu ljubav prema pjevanju i glazbi.
U razgovoru za tportal otkriva kako je izgledao njegov put od malog gledatelja do glavne zvijezde pozornice, što mu znače pjesma 'Snovi', mentor Gobac, prve velike emocije pred publikom i zašto mu je jednako važno jednoga dana biti i doktor i pjevač.
'Ne smijem popuštati u školi'
Kako si se osjećao kada si saznao da ćeš predstavljati Hrvatsku na Dječjem Eurosongu?
Bio sam presretan, velika je stvar predstavljati Lijepu Našu. 'Voice Kids' je gledala Hrvatska, a Dječji Eurosong će gledati Europa. Imam osjećaj da ću zapravo predstavljati cijeli svoj tim iz 'Voicea' – tim Gobac – što mi je posebno drago.
Kako se pripremaš za nastup u Gruziji i tko ti najviše pomaže?
Pripreme su bile intenzivne jer su probe i putovanja u Zagreb bili dosta česti. Ali tu je moja mama Manda koja mi pomaže oko svega. Škola je na prvom mjestu, a mama mi je i učiteljica pa ne smijem popuštati u školi. Osim majke, najviše mi pomaže ekipa s HRT-a i iz Universala: Jadranka Krištof, koju zovemo Jaca, Gina Damjanović, Tomislav Štengl, barba Jurica Bošković i Domagoj Šiljeg, koji je iz mog kraja. Uz mene su i Luka Grgić, Tihomir Preradović, pa onda i ostatak ekipe iz Universala: Dea, Andrea, Ivan i Robi.
Lijepa poruka
Pjesma 'Snovi' donosi posebnu poruku. Možeš li nam reći nešto više o njezinu nastanku i značenju?
Imali smo više pjesama na izbor, ali smo odabrali ovu koja govori o snovima. U njoj se mogu pronaći i djeca i odrasli, a autorice su joj Ines Prajo i Arjana Kunštek. Mislim da je poruka lijepa i da će doći do ljudi jer mi je želja da djeca bilo gdje budu sretna.
Hoćeš li pratiti novu sezonu showa u kojem si pobijedio?
Naravno, i nastupio sam s prijateljima iz prve sezone u prvoj epizodi druge sezone. Bio sam presretan kad sam opet došao među ljude s kojima sam proveo puno vremena za vrijeme prve sezone. Puno sreće želim svima! Meni je 'The Voice Kids' bio odlično iskustvo, a vjerujem da će i njima.
Jesi li uopće mogao zamisliti da ćeš baš ti biti taj koji će zasjati na velikoj pozornici 'The Voice Kidsa' i što ti je najviše pomoglo da ustraješ i vjeruješ u svoj talent tijekom cijelog natjecanja?
Nisam mogao to ni zamisliti. Bila mi je to potvrda da znam pjevati, ali su mi na tom putu najviše pomogli moj mentor Gobac i vokalna trenerica Gina Damjanović. Oni su me gurali naprijed. Ali i moja mama, kao i svi pozitivni komentari.
Je li ti bilo teško nastupati pred velikom publikom i kako si prevladavao tremu?
Bilo mi je malo čudno doći na toliku pozornicu i pred toliko publike, ali nije bilo teško. Uživao sam! Imao sam podršku obitelji, prijatelja, mojih Ploča… Nisam imao toliku tremu. Sve je bilo lako jer smo se svi družili i zabavljali.
'Kad negdje nastupam, ljudi mi govore da sam - mali Mišo'
Kako ti se sviđaju popularnost i pažnja publike?
I meni i majci još je uvijek sve ovo nevjerojatno. Svi me podržavaju i stalno dobivam poruke podrške. Lagao bih kad bih rekao da mi ne paše pažnja. Kad negdje nastupam, ljudi mi govore da sam 'mali Mišo' i bude mi to smiješno. Vesele me nastupi, kad publika uživa. Nadam se da im bude dobro jer meni svakako bude tako!
Koliko ti znači podrška mame Mande i ostale obitelji?
Njihova podrška znači mi sve. Mama je stalno uz mene, svugdje me vozi, pomaže mi oko intervjua, snimanja… Kao i cijela moja obitelj. Svi su presretni zbog mene i podržavaju me. Posebno pozdravljam didu Miću i babu Bosiljku. Uz mene je i Josipa, a nju ste upoznali na mom prvom nastupu u showu 'The Voice Kids Hrvatska'.
Koje su ti omiljene zajedničke aktivnosti s njima?
Njihove omiljene aktivnosti su kad mene voze na moje aktivnosti, hahahaha. Jedna od novijih aktivnosti nam je odgovaranje na intervjue, kao što je ovaj. Ostale aktivnosti su školske obaveze, oko kojih mi pomažu. A najviše uživamo u zajedničkom gledanju nove sezone 'The Voice Kidsa'.
Imaš li neki san ili cilj vezan uz glazbu koji želiš ostvariti?
Želja mi je zapravo biti doktor i pomagati ljudima. Pjesma je isto ljekovita, kako kaže moja mama. Tako da biti doktor i pjevač ide jedno uz drugo. Cilj mi je uživati u svemu ovome, ali ne zanemariti školu!