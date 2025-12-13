Marino Vrgoč uoči nastupa na Dječjem Eurosongu: 'Želja mi je zapravo biti doktor i pomagati ljudima'

Mali veliki talent iz Ploča, Marino Vrgoč, u kratkom je vremenu osvojio publiku diljem Hrvatske svojim glasom, skromnošću i zaraznim osmijehom. Nakon pobjede u showu 'The Voice Kids' pred njim se otvorio potpuno novi svijet, od velikih pozornica do časti da predstavlja Hrvatsku na Dječjem Eurosongu večeras u Gruziji

Uz mamu Mandu, koja mu je istodobno najveća podrška i učiteljica, te ekipu s HRT-a i iz Universala, Marin Vrgoč danas ozbiljno balansira školu, probe i putovanja, ali ne gubi ono najvažnije – dječju radost i iskrenu ljubav prema pjevanju i glazbi.

U razgovoru za tportal otkriva kako je izgledao njegov put od malog gledatelja do glavne zvijezde pozornice, što mu znače pjesma 'Snovi', mentor Gobac, prve velike emocije pred publikom i zašto mu je jednako važno jednoga dana biti i doktor i pjevač.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

'Ne smijem popuštati u školi' Kako si se osjećao kada si saznao da ćeš predstavljati Hrvatsku na Dječjem Eurosongu? Bio sam presretan, velika je stvar predstavljati Lijepu Našu. 'Voice Kids' je gledala Hrvatska, a Dječji Eurosong će gledati Europa. Imam osjećaj da ću zapravo predstavljati cijeli svoj tim iz 'Voicea' – tim Gobac – što mi je posebno drago. Kako se pripremaš za nastup u Gruziji i tko ti najviše pomaže? Pripreme su bile intenzivne jer su probe i putovanja u Zagreb bili dosta česti. Ali tu je moja mama Manda koja mi pomaže oko svega. Škola je na prvom mjestu, a mama mi je i učiteljica pa ne smijem popuštati u školi. Osim majke, najviše mi pomaže ekipa s HRT-a i iz Universala: Jadranka Krištof, koju zovemo Jaca, Gina Damjanović, Tomislav Štengl, barba Jurica Bošković i Domagoj Šiljeg, koji je iz mog kraja. Uz mene su i Luka Grgić, Tihomir Preradović, pa onda i ostatak ekipe iz Universala: Dea, Andrea, Ivan i Robi.

Lijepa poruka Pjesma 'Snovi' donosi posebnu poruku. Možeš li nam reći nešto više o njezinu nastanku i značenju? Imali smo više pjesama na izbor, ali smo odabrali ovu koja govori o snovima. U njoj se mogu pronaći i djeca i odrasli, a autorice su joj Ines Prajo i Arjana Kunštek. Mislim da je poruka lijepa i da će doći do ljudi jer mi je želja da djeca bilo gdje budu sretna. Hoćeš li pratiti novu sezonu showa u kojem si pobijedio? Naravno, i nastupio sam s prijateljima iz prve sezone u prvoj epizodi druge sezone. Bio sam presretan kad sam opet došao među ljude s kojima sam proveo puno vremena za vrijeme prve sezone. Puno sreće želim svima! Meni je 'The Voice Kids' bio odlično iskustvo, a vjerujem da će i njima. Jesi li uopće mogao zamisliti da ćeš baš ti biti taj koji će zasjati na velikoj pozornici 'The Voice Kidsa' i što ti je najviše pomoglo da ustraješ i vjeruješ u svoj talent tijekom cijelog natjecanja? Nisam mogao to ni zamisliti. Bila mi je to potvrda da znam pjevati, ali su mi na tom putu najviše pomogli moj mentor Gobac i vokalna trenerica Gina Damjanović. Oni su me gurali naprijed. Ali i moja mama, kao i svi pozitivni komentari.

Marino Vrgoč na probi uoči Dječjeg Eurosonga Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Corinne Cumming







Marino Vrgoč na probi uoči Dječjeg Eurosonga Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Corinne Cumming

Je li ti bilo teško nastupati pred velikom publikom i kako si prevladavao tremu? Bilo mi je malo čudno doći na toliku pozornicu i pred toliko publike, ali nije bilo teško. Uživao sam! Imao sam podršku obitelji, prijatelja, mojih Ploča… Nisam imao toliku tremu. Sve je bilo lako jer smo se svi družili i zabavljali. 'Kad negdje nastupam, ljudi mi govore da sam - mali Mišo' Kako ti se sviđaju popularnost i pažnja publike? I meni i majci još je uvijek sve ovo nevjerojatno. Svi me podržavaju i stalno dobivam poruke podrške. Lagao bih kad bih rekao da mi ne paše pažnja. Kad negdje nastupam, ljudi mi govore da sam 'mali Mišo' i bude mi to smiješno. Vesele me nastupi, kad publika uživa. Nadam se da im bude dobro jer meni svakako bude tako! Koliko ti znači podrška mame Mande i ostale obitelji? Njihova podrška znači mi sve. Mama je stalno uz mene, svugdje me vozi, pomaže mi oko intervjua, snimanja… Kao i cijela moja obitelj. Svi su presretni zbog mene i podržavaju me. Posebno pozdravljam didu Miću i babu Bosiljku. Uz mene je i Josipa, a nju ste upoznali na mom prvom nastupu u showu 'The Voice Kids Hrvatska'.

Marino Vrgoč Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL





Marino Vrgoč Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL