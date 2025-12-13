Kraj nakon sedam godina: Razvodi se komičarka Amy Schumer, a ovako je obznanila raspad svog braka

Američka komičarka i glumica Amy Schumer potvrdila je da se ona i njezin suprug Chris Fischer razvode nakon više od sedam godina braka

Amy Schumer (44) na Instagramu je objavila da su ona i Chris Fischer (45) donijeli odluku o razvodu. Vijest je podijelila uz fotografiju na kojoj su zajedno sa sinom u njujorškoj podzemnoj željeznici, naglasivši da među njima nema sukoba te da će i dalje djelovati kao obitelj.

Sporazuman razlaz bez sukoba U objavi je Schumer napisala da su ona i Fischer nakon sedam godina braka donijeli tešku, ali zajedničku odluku o razlazu. Naglasila je da se i dalje vole te da će ostati usmjereni na zajednički odgoj sina. U svom prepoznatljivom duhovitom tonu osvrnula se i na nagađanja javnosti, istaknuvši da razvod nema veze s njezinim gubitkom kilograma niti s Fischerovim uspjehom kao nagrađivanog chefa.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Izvor blizak paru potvrdio je da je riječ o mirnom i sporazumnom razvodu. Kako navodi, nema negativnih emocija niti dramatičnih okolnosti, već su supružnici samo privodili kraju potrebne formalnosti. Od braka do zajedničkog roditeljstva Schumer i Fischer vjenčali su se u veljači 2018. godine, nakon što su započeli vezu 2017. Zajedno imaju sina Genea, rođenog u svibnju 2019. Posljednjih tjedana pojavile su se glasine o problemima u njihovu odnosu, no glumica ih je ranije odbacivala, ističući da prolaze kroz izazove uobičajene za dugotrajne brakove.

Početkom prosinca Schumer je dodatno pojasnila da sve što se događa između nje i supruga nema veze s njezinim zdravstvenim stanjem ili promjenama u izgledu. Ipak, par je posljednji put zajedno viđen u lipnju, na premijeri dokumentarnog filma 'Room To Move' u sklopu Tribeca Film Festivala 2025. Unatoč razvodu, Amy Schumer i Chris Fischer poručuju da ostaju povezani kao roditelji te da će i dalje zajednički brinuti o svom sinu, uz međusobno poštovanje i dobar odnos.