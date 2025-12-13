Jennifer Aniston i ekipa 'Prijatelja' ujedinili su se zbog Matthewa Perryja

Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow ponovno su se okupili kako bi kroz humanitarnu akciju odali počast svom preminulom kolegi Matthewu Perryju

Dvije godine nakon tragične smrti Matthewa Perryja, njegovi kolege iz kultne serije Prijatelji još su jednom pokazali koliko je njihova povezanost snažna i izvan malih ekrana. Glumci su se udružili u dobrotvornoj inicijativi kojom čuvaju uspomenu na Perryja, ali i nastavljaju njegovu misiju pomaganja drugima.

Umjetnost inspirirana 'Prijateljima' i humanitarna poruka Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow sudjelovali su u humanitarnoj kampanji u suradnji s Matthew Perry Foundation i organizacijom Soundwaves Art Foundation. Umjetnik Tim Wakefield stvorio je posebnu seriju umjetničkih radova koristeći zvučne valove prepoznatljive uvodne pjesme serije 'Prijatelji', pretvarajući ih u vizualne motive inspirirane pojedinim likovima.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

Svaki član glumačke ekipe potpisao je ograničeni broj grafika posvećenih liku kojeg je tumačio, a u suradnji s Perryjevim nasljednicima izrađena je i limitirana kolekcija radova s reljefnim, službenim potpisom pokojnog glumca. Potpisani primjerci prodaju se po cijeni od 600 dolara, dok su nepotpisane grafike dostupne za 100 dolara. Sav prihod namijenjen je zakladi Matthewa Perryja te drugim humanitarnim organizacijama koje su odabrali glumci.

Sjećanje na Matthewa Perryja i borbu koja je obilježila njegov život Matthew Perry pronađen je mrtav u svom domu u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades u listopadu 2023. godine, u 54. godini života. Prema nalazu Ureda mrtvozornika okruga Los Angeles, uzrok smrti bila je nesreća izazvana akutnim djelovanjem ketamina. Glumac je ranije otvoreno govorio o liječenju depresije ketaminom, no u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti borio se sa zloupotrebom te supstance. Njegovi kolege iz Prijatelja, prema riječima Jennifer Aniston, nastojali su mu pomoći koliko god su mogli.

U intervjuu za Vanity Fair Aniston je istaknula da su ona i ostatak glumačke ekipe 'učinili sve što je bilo u njihovoj moći'. Priznala je kako su, zbog dugotrajne i teške borbe s ovisnošću, imali osjećaj kao da su Perryja oplakivali i prije njegove smrti. Iako je gubitak bio iznimno bolan, dodala je kako je dijelom osjeća utjehu vjerujući da je njezin prijatelj napokon oslobođen patnje. Ovom humanitarnom akcijom glumačka ekipa Prijatelja još jednom je podsjetila na Perryjevu ostavštinu, ne samo kao glumca koji je obilježio generacije gledatelja, već i kao čovjeka koji je svoju osobnu borbu pretvorio u želju da pomogne drugima.