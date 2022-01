Preminuo je Ian Alexander Jr., sin oskarovke Regine King

Ian Alexander Jr. bio je njezino jedino dijete, iz braka s bivšim suprugom, producentom Ianom Alexanderom Sr.

'Naša obitelj je na najdubljoj razini uništena gubitkom Iana', rekla je američka glumica i redateljica King u priopćenju PEOPLE magazinu. 'On je bio tako sjajno svjetlo kojem je tako duboko bilo stalo do sreće drugih. Naša obitelj traži poštovanje tijekom ovog vremena kojega bi htjeli provesti u miru. Hvala Vam.'

Sljedeći glazbene stope svog oca, Ian Alexander Jr. bio je DJ. Glumica je za magazin PEOPLE svojedobno rekla kako je 'nevjerojatan mladić'.

Unatoč svojem tada rastućem uspjehu s filmovima i ulogama, King je tada u intervjuu rekla da joj je Ian najveći izvor ponosa. Nakon što se 2007., nakon devet godina braka, rastala od Ianovog oca, King je priznala da joj nije uvijek bilo lako biti samohrani roditelj, ali da ništa nije jače od njezine ljubavi prema sinu.

'Ne znaš što je bezuvjetna ljubav. Možeš reći da znaš, ali ako nemaš dijete, ne znaš što je to', objasnila je tada. 'Kada to doživite, to je nešto što vas najviše ispunjava.'

U čast 50. rođendana svoje mame prošle godine, Ian joj je na Instagramu odao počast u podužoj crtici, napisavši: 'Sretan rođendan mojoj prijateljici, tako sam izuzetno ponosan na tebe i inspiriran tvojom ljubavlju i umijećem! To da mogu gledati kako živiš svoj život u potpunosti i činiš ga svojim je nešto na čemu ću zauvijek biti zahvalan.'