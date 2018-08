Preminuo Ed King, suautor pjesme 'Sweet Home Alabama'

Gitarist Ed King, čijim je pridruživanjem 1972. bend Lynyrd Skynyrd postao prepoznatljiv po svom tro-gitarskom zvuku, preminuo je u srijedu u Nashvilleu. Uzrok smrti 68-godišnjeg glazbenika nije naveden, no časopis Rolling Stone navodi kako je nedavno hospitaliziran zbog raka pluća od kojega je bolovao

Rođen u Kaliforniji, King je u šezdesetima utemeljio psihodelični bend Strawberry Alarm Clock, poznat po hitu 'Incense and Peppermints'. Čuvši kako uvježbavaju pjesmu 'Need All My Friend' za nastup u Floridi, King je 1968. ponudio bendu Lynyrd Skynyrd da im se pridruži, no potpisao je s njima suradnju tek 1972. kao zamjena za basista i tek kasnije postao punopravni član kao treći gitarist.

Svirao je na prva tri albuma benda; '(Pronounced Leh-nerd Skin-nerd)' iz 1973. godine, 1974’s 'Second Helping' iz 1974. te 'Nuthin' Fancy' iz 1975. godine, a suautor je pjesme 'Sweet Help Alabama' koja je postala sinonim za bend.