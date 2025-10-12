Prelijepa Turkinja iz hit serije razorila dvije romanse kolegica, a pričalo se i da je osvojila i Brada Pitta

Hande Ercel jedna je od najprepoznatljivijih zvijezda nove generacije turske televizije, glumica i model čiji je put od studentskih klupa do vodećih uloga obilježen radom, talentom i karizmom. Ljepoticu koja je svojedobno zapela za oku i Bradu Pittu, domaća publika pamti po ulozi Ede u seriji 'Miriše na ljubav'

Kao lice koje prirodno spaja mainstream popularnost i autentičan osobni izričaj, Hande Ercel izgradila je status ikone romantičnih i dramskih serija, uz snažan utjecaj na društvenim mrežama gdje okuplja milijunski auditorij. Gledatelji je poznata po serijama koje su imale regionalni i globalni odjek.

Karijera započeta s manekenstvom Premda je sada velika zvijezda na malim ekranima, karijeru je započela kao model. Godine 2012. natjecala se na izboru za Miss Civilization of the World, a na kraju je osvojila drugo mjesto u Azerbajdžanu.

Najpraćenija turska glumica na Instagramu Slavna Turkinja vrlo je aktivna na društvenim mrežama i kako joj je stalo do kontakta s obožavateljima. Gotovo svakodnevno ih obavještavava o novostima iz svog života - poslovnim i privatnim. S više od 20 milijuna pratitelja, najpraćenija je turska glumica na toj društvenoj mreži.

Ima stariju sestru Sestra Hande Ercel je godinu dana starija od nje. Gamze Ercel, rođena je 18. siječnja 1992. i ima slične crte lica kao turska glumica. Gamze je također u središtu pozornosti kao model, glumica i poduzetnica.

Snimanje reklama Dok se pojavljivala na ekranu u nekoliko reklama, Ercel je radila za kozmetičke brendove, uključujući L'Oréal Paris i DeFacto.

Prekinula vezu početkom 2020. Ercel je bila u vezi s turskim kantautorom Muratom Dalkılıcom. Zaručili su se u veljači 2020. godine, međutim, par se kasnije razišao u lipnju 2020., izbrisavši mnoge zajedničke fotografije na Instagramu.Kad je dobila glavnu ulogu u novoj TV seriji 'Miriše na ljubav' zaljubila se u Kerema Bursina. Serija je među ostalim, postala izuzetno popularna, posebno zbog njihove romanse na ekranu. On je zbog nje razorio vezu u kojoj je bio.